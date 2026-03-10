Горнолыжник-паралимпиец из Сербии рассказал о влиянии Игр в Сочи на карьеру

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (Италия), 10 мар - РИА Новости. Паралимпийский атлет из Сербии Лука Билчар, представляющий страну на Играх в Италии, рассказал РИА Новости, что первую подготовку как профессиональный спортсмен получил после Олимпиады в Сочи.

По его словам, впервые он встал на лыжи в 3 года, но катался только на каникулах с родителями. После несчастного случая в 22 года он потерял ногу, но спустя пару лет получил возможность заняться горнолыжным спортом всерьез.