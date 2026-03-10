https://ria.ru/20260310/paralimpiets-2079598815.html
Горнолыжник-паралимпиец из Сербии рассказал о влиянии Игр в Сочи на карьеру
Горнолыжник-паралимпиец из Сербии рассказал о влиянии Игр в Сочи на карьеру - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Горнолыжник-паралимпиец из Сербии рассказал о влиянии Игр в Сочи на карьеру
Паралимпийский атлет из Сербии Лука Билчар, представляющий страну на Играх в Италии, рассказал РИА Новости, что первую подготовку как профессиональный спортсмен РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T04:57:00+03:00
2026-03-10T04:57:00+03:00
2026-03-10T04:57:00+03:00
спорт
сочи
сербия
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048965753_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5686c6fb640fd43f56d3f9fff806e953.png
https://ria.ru/20260309/gimn-2079521969.html
сочи
сербия
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048965753_145:0:1045:675_1920x0_80_0_0_f36789ee1c9981d36f984eb2e194c524.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сочи, сербия, италия
Спорт, Сочи, Сербия, Италия
Горнолыжник-паралимпиец из Сербии рассказал о влиянии Игр в Сочи на карьеру
Горнолыжник-паралимпиец из Сербии получил первую подготовку после ОИ в Сочи
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (Италия), 10 мар - РИА Новости. Паралимпийский атлет из Сербии Лука Билчар, представляющий страну на Играх в Италии, рассказал РИА Новости, что первую подготовку как профессиональный спортсмен получил после Олимпиады в Сочи.
По его словам, впервые он встал на лыжи в 3 года, но катался только на каникулах с родителями. После несчастного случая в 22 года он потерял ногу, но спустя пару лет получил возможность заняться горнолыжным спортом всерьез.
"В 2015 году я попал в свой первый тренировочный лагерь в Сербии
. Мой нынешний тренер участвовал в Играх в Сочи
, но после них фактически завершил карьеру, так что сейчас я пошел по его стопам. Можно сказать, что Сочи стали толчком в моей карьере", - рассказал Билчар, который в пятницу выступит на соревнованиях по слалом-гиганту.
Игры в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.