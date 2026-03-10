Рейтинг@Mail.ru
04:57 10.03.2026
Горнолыжник-паралимпиец из Сербии рассказал о влиянии Игр в Сочи на карьеру
Горнолыжник-паралимпиец из Сербии рассказал о влиянии Игр в Сочи на карьеру
спорт, сочи, сербия, италия
Горнолыжник-паралимпиец из Сербии рассказал о влиянии Игр в Сочи на карьеру

© Фото : Пресс-служба IPCМедали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо
Читать в
MaxДзен
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (Италия), 10 мар - РИА Новости. Паралимпийский атлет из Сербии Лука Билчар, представляющий страну на Играх в Италии, рассказал РИА Новости, что первую подготовку как профессиональный спортсмен получил после Олимпиады в Сочи.
По его словам, впервые он встал на лыжи в 3 года, но катался только на каникулах с родителями. После несчастного случая в 22 года он потерял ногу, но спустя пару лет получил возможность заняться горнолыжным спортом всерьез.
"В 2015 году я попал в свой первый тренировочный лагерь в Сербии. Мой нынешний тренер участвовал в Играх в Сочи, но после них фактически завершил карьеру, так что сейчас я пошел по его стопам. Можно сказать, что Сочи стали толчком в моей карьере", - рассказал Билчар, который в пятницу выступит на соревнованиях по слалом-гиганту.
Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года
Вчера, 15:15
 
