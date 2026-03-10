https://ria.ru/20260310/demin-2079583721.html
Баскетболист "Бруклина" Демин выбыл до конца сезона из-за травмы
Баскетболист "Бруклина" Демин выбыл до конца сезона из-за травмы - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Баскетболист "Бруклина" Демин выбыл до конца сезона из-за травмы
Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин пропустит остаток сезона из-за обострения подошвенного фасциита левой стопы
Баскетболист "Бруклина" Демин выбыл до конца сезона из-за травмы
Баскетболист "Бруклина" Демин пропустит остаток сезона из-за обострения фасциита
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин пропустит остаток сезона из-за обострения подошвенного фасциита левой стопы, сообщается в аккаунте клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в соцсети X.
Ранее россиянин пропустил четыре последних матча "Нетс" в регулярном чемпионате НБА. Ожидается, что Демин вернется к тренировкам в начале межсезонья и примет полноценное участие в летней программе развития.
Демину 20 лет. Он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года. До этого ни один россиянин не выбирался так высоко. В дебютном сезоне в НБА Демин провел 52 матча, в среднем проводя на паркете 25,2 минуты, набирая 10,3 очка, отдавая 3,3 передачи и совершая 3,2 подбора.