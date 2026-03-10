Гилджес-Александер повторил рекорд НБА, принадлежащий Уилту Чемберлену

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Клуб "Оклахома-Сити Тандер" обыграл "Денвер Наггетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Оклахоме и завершилась победой хозяев со счетом 129:126 (37:40, 29:20, 30:33, 33:33). В составе победителей дабл-даблы оформили Шей Гилджес-Александер (35 очков + 15 передач) и Джейлин Уильямс (29 очков + 12 подборов). У "Денвера" трипл-дабл оформил Никола Йокич (32 очка + 14 подборов + 13 передач), а Аарон Гордон стал автором дабл-дабла (23 очка + 10 подборов).
10 марта 2026 • начало в 02:30
Завершен
Гилджес-Александер набрал минимум 20 очков в 126-й игре НБА подряд и повторил рекорд лиги, принадлежащий Уилту Чемберлену.
"Оклахома" (51 победа, 15 поражений) возглавляет Западную конференцию, "Денвер" (39 побед, 26 поражений) идет шестым.
Результаты других матчей:
"Кливленд Кавальерс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 115:101;
"Бруклин Нетс" - "Мемфис Гриззлис" - 126:115;
"Юта Джаз" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 119:116
"Лос-Анджелес Клипперс" - "Нью-Йорк Никс" - 126:118.