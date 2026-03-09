Рейтинг@Mail.ru
Энэс стал лучшим бомбардиром КХЛ за один чемпионат среди иностранцев - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:48 09.03.2026 (обновлено: 18:39 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/sem-2079542174.html
Энэс стал лучшим бомбардиром КХЛ за один чемпионат среди иностранцев
Энэс стал лучшим бомбардиром КХЛ за один чемпионат среди иностранцев - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Энэс стал лучшим бомбардиром КХЛ за один чемпионат среди иностранцев
Американец Сэм Энэс из минского "Динамо" стал рекордсменом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству очков за один регулярный чемпионат среди... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T17:48:00+03:00
2026-03-09T18:39:00+03:00
хоккей
спорт
континентальная хоккейная лига (кхл)
динамо (минск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077635923_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_b65440fa966dc4c7b89277bea4579948.jpg
https://ria.ru/20260309/avangard-2079535432.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077635923_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_849d0d954375107590ffb73ca0862e04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, континентальная хоккейная лига (кхл), динамо (минск)
Хоккей, Спорт, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск)
Энэс стал лучшим бомбардиром КХЛ за один чемпионат среди иностранцев

Энэс стал лучшим бомбардиром КХЛ за один регулярный чемпионат среди иностранцев

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкХоккей. Матч звезд КХЛ. Полуфиналы
Хоккей. Матч звезд КХЛ. Полуфиналы - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американец Сэм Энэс из минского "Динамо" стал рекордсменом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству очков за один регулярный чемпионат среди иностранных игроков.
В понедельник Энэс на третьей минуте отдал результативную передачу в гостевом матче против московского "Динамо". После первого периода счет встречи 1:0 в пользу минчан.
Теперь на счету Энэса 81 очко (29 голов + 52 передачи) в 63 матчах. До него среди иностранцев в КХЛ больше всего очков за одну "регулярку" набирал Джошуа Ливо (80). Также Энэс после этого результативного паса поднялся на пятое место в списке лучших ассистентов КХЛ за один сезон.
Игровой момент в матче КХЛ Сибирь - Авангард - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Авангард" по буллитам проиграл "Сибири" в матче КХЛ
Вчера, 16:49
 
ХоккейСпортКХЛ 2025-2026Динамо (Минск)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала