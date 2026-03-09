https://ria.ru/20260309/sem-2079542174.html
Энэс стал лучшим бомбардиром КХЛ за один чемпионат среди иностранцев
Американец Сэм Энэс из минского "Динамо" стал рекордсменом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству очков за один регулярный чемпионат среди... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
спорт, континентальная хоккейная лига (кхл), динамо (минск)
Хоккей, Спорт, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск)
