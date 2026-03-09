Рейтинг@Mail.ru
13:51 09.03.2026
Бугаев занял четвертое место в супергиганте на Паралимпиаде
Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал четвертым в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
спорт, италия, сочи, пхенчхан, алексей бугаев, паралимпийские игры
Спорт, Италия, Сочи, Пхенчхан, Алексей Бугаев, Паралимпийские игры
Бугаев занял четвертое место в супергиганте на Паралимпиаде

Горнолыжник Бугаев занял четвертое место в супергиганте на Паралимпиаде в Италии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкАлексей Бугаев
Алексей Бугаев - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Алексей Бугаев. Архивное фото
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 9 мар - РИА Новости. Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал четвертым в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии.
Бугаев выступил в классе LW 6/8-2 (поражение части руки). Он финишировал с результатом 1 минута 14,11 секунды. Первое место занял швейцарец Робин Куше (1.12,12). Вторым стал американец Патрик Халгрен (отставание - 0,98 секунды), третьим - француз Жюль Сежер (+1,47).
Ранее в понедельник Варвара Ворончихина завоевала золото в супергиганте. В субботу она и Бугаев стали бронзовыми призерами в скоростном спуске.
Бугаеву 28 лет. Он победил в слаломе и суперкомбинации на Играх в Сочи 2014 года, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане спортсмен выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Бегут мурашки": Ворончихина рассказала о предвкушении гимна на Играх
