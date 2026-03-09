https://ria.ru/20260309/bugaev-2079512525.html
Бугаев занял четвертое место в супергиганте на Паралимпиаде
Бугаев занял четвертое место в супергиганте на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Бугаев занял четвертое место в супергиганте на Паралимпиаде
Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал четвертым в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
спорт
италия
сочи
пхенчхан
алексей бугаев
паралимпийские игры
Бугаев занял четвертое место в супергиганте на Паралимпиаде
Горнолыжник Бугаев занял четвертое место в супергиганте на Паралимпиаде в Италии