Рейтинг@Mail.ru
"Правильные офсайдные линии": ЭСК не нашла проблемы в отмене гола "Балтики" - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:00 08.03.2026 (обновлено: 12:01 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/esk-2079356418.html
"Правильные офсайдные линии": ЭСК не нашла проблемы в отмене гола "Балтики"
"Правильные офсайдные линии": ЭСК не нашла проблемы в отмене гола "Балтики" - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Правильные офсайдные линии": ЭСК не нашла проблемы в отмене гола "Балтики"
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) сочла, что главный арбитр Алексей Сухой верно отменил гол калининградской... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T12:00:00+03:00
2026-03-08T12:01:00+03:00
футбол
спорт
брайан хиль
кевин андраде
денис адамов
балтика
российский футбольный союз (рфс)
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077320446_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_7d12023ea73c4f76d71582a1c781f93b.jpg
https://ria.ru/20260308/mazhichu-2079355569.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077320446_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_8c492034e695e51eecd4c1c0f4a94a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, брайан хиль, кевин андраде, денис адамов, балтика, российский футбольный союз (рфс), зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Брайан Хиль, Кевин Андраде, Денис Адамов, Балтика, Российский футбольный союз (РФС), Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Правильные офсайдные линии": ЭСК не нашла проблемы в отмене гола "Балтики"

ЭСК считает, что судья правильно отменил гол "Балтики" в ворота "Зенита"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Балтика" (Калининград)
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Балтика (Калининград) - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) сочла, что главный арбитр Алексей Сухой верно отменил гол калининградской "Балтики" в ворота петербургского "Зенита" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте РФС.
27 февраля "Балтика" на выезде проиграла "Зениту" со счетом 0:1. На 75-й минуте при счете 0:0 был отменен гол капитана "Балтики" Кевина Андраде из-за офсайда у нападающего калининградской команды Брайана Хиля. После матча "Балтика" направила обращение с просьбой оценить качество работы Сухого, а также судей VAR и AVAR.
«
"Игрок "Балтики" Брайан Хиль в момент удара находится за линией офсайда, что подтверждается правильно построенными офсайдными линиями. Хиль, находясь достаточно близко от вратаря "Зенита" Дениса Адамова, перекрывает ему линию обзора, тем самым влияя на его возможность отбить удар. Судья верно определил положение "вне игры" и отменил гол", - говорится в заявлении.
Отмечается, что члены ЭСК РФС единогласно поддержали решение Сухого.
Игрок ФК Ростов Виктор Мелехин и главный судья Рафаэль Шафеев (справа) - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Мажичу пришлось оправдываться за работу судей в 19-м туре РПЛ
Вчера, 11:52
 
ФутболСпортБрайан ХильКевин АндрадеДенис АдамовБалтикаРоссийский футбольный союз (РФС)ЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала