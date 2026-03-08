"Правильные офсайдные линии": ЭСК не нашла проблемы в отмене гола "Балтики"

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) сочла, что главный арбитр Алексей Сухой верно отменил гол калининградской "Балтики" в ворота петербургского "Зенита" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте РФС.
27 февраля "Балтика" на выезде проиграла "Зениту" со счетом 0:1. На 75-й минуте при счете 0:0 был отменен гол капитана "Балтики" Кевина Андраде из-за офсайда у нападающего калининградской команды Брайана Хиля. После матча "Балтика" направила обращение с просьбой оценить качество работы Сухого, а также судей VAR и AVAR.
«
"Игрок "Балтики" Брайан Хиль в момент удара находится за линией офсайда, что подтверждается правильно построенными офсайдными линиями. Хиль, находясь достаточно близко от вратаря "Зенита" Дениса Адамова, перекрывает ему линию обзора, тем самым влияя на его возможность отбить удар. Судья верно определил положение "вне игры" и отменил гол", - говорится в заявлении.
Отмечается, что члены ЭСК РФС единогласно поддержали решение Сухого.