Головин забил Сафонову в матче "ПСЖ" - "Монако"
Футболист "Монако" Александр Головин забил мяч в ворота своего партнера по сборной России Матвея Сафонова в матче чемпионата Франции против "Пари Сен-Жермен". РИА Новости Спорт, 07.03.2026
футбол
спорт
россия
париж
александр головин
матвей сафонов
монако
пари сен-жермен (псж)
спорт, россия, париж, александр головин, матвей сафонов, монако, пари сен-жермен (псж), чемпионат франции по футболу (лига 1)
