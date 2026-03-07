Рейтинг@Mail.ru
Головин забил Сафонову в матче "ПСЖ" - "Монако"
Футбол
 
00:15 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/zabil-2079153176.html
Головин забил Сафонову в матче "ПСЖ" - "Монако"
Головин забил Сафонову в матче "ПСЖ" - "Монако" - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Головин забил Сафонову в матче "ПСЖ" - "Монако"
Футболист "Монако" Александр Головин забил мяч в ворота своего партнера по сборной России Матвея Сафонова в матче чемпионата Франции против "Пари Сен-Жермен". РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T00:15:00+03:00
2026-03-07T00:15:00+03:00
футбол
спорт
россия
париж
александр головин
матвей сафонов
монако
пари сен-жермен (псж)
россия
париж
спорт, россия, париж, александр головин, матвей сафонов, монако, пари сен-жермен (псж), чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Россия, Париж, Александр Головин, Матвей Сафонов, Монако, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
Головин забил Сафонову в матче "ПСЖ" - "Монако"

Головин забил Сафонову во втором тайме матча "ПСЖ" - "Монако"

Александр Головин - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Александр Головин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Футболист "Монако" Александр Головин забил мяч в ворота своего партнера по сборной России Матвея Сафонова в матче чемпионата Франции против "Пари Сен-Жермен".
Головин вышел на замену на 54-й минуте и забил первым касанием после выхода на замену, замкнув ударом в дальний угол передачу партнера.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
06 марта 2026 • начало в 22:45
Завершен
ПСЖ
1 : 3
Монако
71‎’‎ • Брадли Баркола
(Ашраф Хакими)
27‎’‎ • Манес Аклиуш
(Фоларин Балогун)
55‎’‎ • Александр Головин
73‎’‎ • Фоларин Балогун
(Манес Аклиуш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Спустя две минуты Головин опасно пробил по воротам парижан из-за пределов штрафной, но Сафонов достал мяч из верхнего угла ворот.
Матч проходит в Париже, на данный момент счет 2:0 в пользу гостей.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги 1 с "Монако"
Вчера, 22:05
 
Футбол Спорт Россия Париж Александр Головин Матвей Сафонов Монако Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
Матч-центр
 
