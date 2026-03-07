Рейтинг@Mail.ru
Расселл показал лучшее время в заключительной практике Гран-при Австралии - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
07:49 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/rassell-2079179106.html
Расселл показал лучшее время в заключительной практике Гран-при Австралии
Расселл показал лучшее время в заключительной практике Гран-при Австралии - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Расселл показал лучшее время в заключительной практике Гран-при Австралии
Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл показал лучшее время в третьей свободной практике стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австралии,... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T07:49:00+03:00
2026-03-07T07:49:00+03:00
формула-1
авто
джордж расселл
льюис хэмилтон
шарль леклер
мерседес
феррари
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079178972_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a67a7c9f9f7d7772be20a9c66d156800.jpg
https://ria.ru/20260306/formula-1-2079110932.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079178972_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e515e4985b2d771e22802ea7bb625e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
авто, джордж расселл, льюис хэмилтон, шарль леклер, мерседес, феррари
Формула-1, Авто, Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Мерседес, Феррари
Расселл показал лучшее время в заключительной практике Гран-при Австралии

Расселл показал лучшее время в третьей практике Гран-при Австралии "Формулы-1"

© Соцсети "Формулы-1"Болид гонщика "Мерседеса" Джорджа Расселла
Болид гонщика Мерседеса Джорджа Расселла - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Соцсети "Формулы-1"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл показал лучшее время в третьей свободной практике стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австралии, который проходит на трассе в Мельбурне.
Расселл проехал лучший круг за 1 минуту 19,053 секунды. Второе время показал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Феррари" (отставание - 0,616 секунды), третьим стал его партнер монегаск Шарль Леклер (+0,774).
Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли разбил болид ближе к концу сессии. Гонщик избежал травм.
Позже в субботу состоится квалификация к воскресной гонке.
Пилот Ред Булл Рейсинг Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Этапы "Ф-1" в Бахрейне и Саудовской Аравии не заменят в случае непроведения
6 марта, 19:19
 
Формула-1АвтоДжордж РасселлЛьюис ХэмилтонШарль ЛеклерМерседесФеррари
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала