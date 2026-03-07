https://ria.ru/20260307/rassell-2079179106.html
Расселл показал лучшее время в заключительной практике Гран-при Австралии
Расселл показал лучшее время в заключительной практике Гран-при Австралии - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Расселл показал лучшее время в заключительной практике Гран-при Австралии
Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл показал лучшее время в третьей свободной практике стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австралии,... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T07:49:00+03:00
2026-03-07T07:49:00+03:00
2026-03-07T07:49:00+03:00
формула-1
авто
джордж расселл
льюис хэмилтон
шарль леклер
мерседес
феррари
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079178972_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a67a7c9f9f7d7772be20a9c66d156800.jpg
https://ria.ru/20260306/formula-1-2079110932.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079178972_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e515e4985b2d771e22802ea7bb625e4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, джордж расселл, льюис хэмилтон, шарль леклер, мерседес, феррари
Формула-1, Авто, Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Мерседес, Феррари
Расселл показал лучшее время в заключительной практике Гран-при Австралии
Расселл показал лучшее время в третьей практике Гран-при Австралии "Формулы-1"