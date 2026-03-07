Рожков назвал важными слова главы IPC про участников СВО

"Очень важное его последнее высказывание, которое касается выступления участников специальной военной операции в паралимпийских соревнованиях. В 2022 году нас исключили из-за работы и социализации участников СВО. Это было главное обвинение, что мы не должны этим заниматься, что было нарушение демократических принципов. Хотя позже дискуссии перешли в то, что многие страны говорили, что мы все делаем правильно. Это соответствует уставу IPC, что надо заниматься с людьми с ограниченными возможностями вне зависимости от способов получения инвалидности", - сказал Рожков журналистам.