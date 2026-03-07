https://ria.ru/20260307/parsons-2079221216.html
Рожков назвал важными слова главы IPC про участников СВО
Рожков назвал важными слова главы IPC про участников СВО - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Рожков назвал важными слова главы IPC про участников СВО
Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков назвал очень важным заявление президента Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса о
https://ria.ru/20260307/paralimpiada-2079220872.html
https://ria.ru/20260307/bugaev-2079220352.html
Рожков назвал важными слова главы IPC про участников СВО
Рожков отметил важность заявления президента IPC Парсонса об участниках СВО
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков назвал очень важным заявление президента Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса о том, что солдаты, получившие ранения в ходе специальной военной операции, в будущем получат разрешение на участие в Играх.
Ранее в интервью Би-би-си Парсонс
заявил, что многие страны набирают спортсменов из числа военнослужащих, и если Россия поступит так же, то не допустит каких-то нарушений. Он также отметил, что IPC предлагает возможность реинтеграции в общество посредством спорта для всех, кто получил ранения в ходе боевых действий.
"Очень важное его последнее высказывание, которое касается выступления участников специальной военной операции в паралимпийских соревнованиях. В 2022 году нас исключили из-за работы и социализации участников СВО. Это было главное обвинение, что мы не должны этим заниматься, что было нарушение демократических принципов. Хотя позже дискуссии перешли в то, что многие страны говорили, что мы все делаем правильно. Это соответствует уставу IPC, что надо заниматься с людьми с ограниченными возможностями вне зависимости от способов получения инвалидности", - сказал Рожков журналистам.
Паралимпийские игры 2026 года в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
проходят с 6 по 15 марта. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают с национальной символикой. В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах ПКР. В Играх принимают участие шесть россиян.