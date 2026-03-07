Рейтинг@Mail.ru
14:19 07.03.2026 (обновлено: 14:21 07.03.2026)
Рожков назвал важными слова главы IPC про участников СВО
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков назвал очень важным заявление президента Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса о том, что солдаты, получившие ранения в ходе специальной военной операции, в будущем получат разрешение на участие в Играх.
Ранее в интервью Би-би-си Парсонс заявил, что многие страны набирают спортсменов из числа военнослужащих, и если Россия поступит так же, то не допустит каких-то нарушений. Он также отметил, что IPC предлагает возможность реинтеграции в общество посредством спорта для всех, кто получил ранения в ходе боевых действий.
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Глава ПКР рассказал, что сборную России были рады видеть на открытии Игр
Вчера, 14:15
"Очень важное его последнее высказывание, которое касается выступления участников специальной военной операции в паралимпийских соревнованиях. В 2022 году нас исключили из-за работы и социализации участников СВО. Это было главное обвинение, что мы не должны этим заниматься, что было нарушение демократических принципов. Хотя позже дискуссии перешли в то, что многие страны говорили, что мы все делаем правильно. Это соответствует уставу IPC, что надо заниматься с людьми с ограниченными возможностями вне зависимости от способов получения инвалидности", - сказал Рожков журналистам.
Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают с национальной символикой. В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах ПКР. В Играх принимают участие шесть россиян.
Алексей Бугаев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Горнолыжник Бугаев принес сборной России вторую медаль на Паралимпиаде
Вчера, 14:11
 
СпортЭндрю ПарсонсПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
