Дебютный гол Бальбоа помог "Нижнему Новгороду" обыграть "Сочи"

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Нижний Новгород" на своем поле обыграл "Сочи" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Адриан Бальбоа (34-я минута) и Лука Вешнер Тичич (62). У "Сочи" гол с пенальти забил Мартин Крамарич (80).
07 марта 2026 • начало в 19:10
Завершен
34’ • Адриан Бальбоа
62’ • Лука Вешнер Тичич
80’ • Мартин Крамарич
Бальбоа забил дебютный гол за клуб в РПЛ, он перешел в "Нижний Новгород" в конце января. 32-летний уругваец стал самым возрастным иностранцем, отличившимся в своем первом матче РПЛ в основном составе, с 2018 года, когда это сделал выступавший за петербургский "Зенит" итальянец Клаудио Маркизио (32 года).
"Нижний Новгород" поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 17 очков. "Сочи" с 9 баллами располагается на последнем, 16-м месте.
В следующем туре "Сочи" 14 марта примет "Краснодар", "Нижний Новгород" днем позднее дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов".