Дебютный гол Бальбоа помог "Нижнему Новгороду" обыграть "Сочи" - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Футбол
 
21:16 07.03.2026 (обновлено: 21:20 07.03.2026)
Дебютный гол Бальбоа помог "Нижнему Новгороду" обыграть "Сочи"
Дебютный гол Бальбоа помог "Нижнему Новгороду" обыграть "Сочи"
"Нижний Новгород" на своем поле обыграл "Сочи" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
футбол
спорт
лука вешнер тичич
мартин крамарич
клаудио маркизио
нижний новгород
сочи
зенит
спорт, лука вешнер тичич, мартин крамарич, клаудио маркизио, нижний новгород, сочи, зенит, российская премьер-лига (рпл)
Дебютный гол Бальбоа помог "Нижнему Новгороду" обыграть "Сочи"

Дебютный гол Бальбоа помог "Нижнему Новгороду" обыграть "Сочи" в матче РПЛ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Нижний Новгород" на своем поле обыграл "Сочи" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Адриан Бальбоа (34-я минута) и Лука Вешнер Тичич (62). У "Сочи" гол с пенальти забил Мартин Крамарич (80).
Российская премьер-лига (РПЛ)
07 марта 2026 • начало в 19:10
Завершен
Нижний Новгород
2 : 1
Сочи
34‎’‎ • Адриан Бальбоа
(Лука Вешнер Тичич)
62‎’‎ • Лука Вешнер Тичич
(Егор Смелов)
80‎’‎ • Мартин Крамарич
Бальбоа забил дебютный гол за клуб в РПЛ, он перешел в "Нижний Новгород" в конце января. 32-летний уругваец стал самым возрастным иностранцем, отличившимся в своем первом матче РПЛ в основном составе, с 2018 года, когда это сделал выступавший за петербургский "Зенит" итальянец Клаудио Маркизио (32 года).
"Нижний Новгород" поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 17 очков. "Сочи" с 9 баллами располагается на последнем, 16-м месте.
В следующем туре "Сочи" 14 марта примет "Краснодар", "Нижний Новгород" днем позднее дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов".
"Ростов" в добавленное время вырвал ничью в матче РПЛ с "Балтикой"
ФутболСпортЛука Вешнер ТичичМартин КрамаричКлаудио МаркизиоНижний НовгородСочиЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
