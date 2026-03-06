Вяльбе рассказала, что не обращает внимания на хейт в свой адрес

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала в интервью РИА Новости, что не обращает внимания на хейт в ее адрес и советует поступать так же лыжникам.

"Я ничего не читаю. Надо беречь свою нервную систему. Сколько людей, столько мнений. Пусть остаются при своем мнении, а я остаюсь при своем. Раньше я переживала, мне было неприятно. Но сейчас просто не читаю", - сказала Вяльбе .

"Когда только появился бурный интернет, у нас в команде были Максим Вылегжанин и Александр Легков. Саша ночами читал комментарии, отвечал людям и нервничал. А Максим вообще никогда не читал и всегда был спокойный. Я всегда Саше говорила: "Зачем бороться с дураками? Никакого смысла. Ты только нервничаешь и не спишь", - добавила Вяльбе.