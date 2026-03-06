Горнолыжница Вонн приступила к тренировкам после перелома на Олимпиаде

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года горнолыжница Линдси Вонн, которая перенесла пять операций после перелома большеберцовой кости на зимних Играх в Италии, приступила к силовым тренировкам.

Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на счету 41-летней спортсменки две победы на чемпионате мира 2009 года.