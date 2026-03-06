Cбежал из США и стал гопником: русский атлет раскрылся вместе с Нагиевым

Он вырос в интеллигентной семье, стал профессиональным теннисистом и уехал в США. Но многие знают его как гопника из Батайска. РИА Новости Спорт рассказывают удивительную историю профессионального хулигана, полюбившего слоган "Я – русский".

"Может, ты посмотришься уже в зеркало?"

"Во время вручения дипломов однокурсники держали мою фотографию в рамочке. Как будто меня уже нет на этом свете", - рассказывал Дмитрий Власкин. Он не смог приехать на выпускной в школе-студии МХАТ, потому что всеми силами пробивался в сериал "Физрук" на роль Димаса – племянника Фомы, которого играл Дмитрий Нагиев . А ведь жизнь Власкина могла сложиться совсем по-другому.

Он родился в Москве в семье врачей, мама – педиатр, папа работал из скорой помощи, фанат спорта. Уже в пять лет Дмитрия отдали в теннисную школу, а отец переквалифицировался в тренера. Это было не просто хобби, а осознанный выбор профессии. Ежедневные тренировки, по две-три в день. "В то время, при Ельцине, все должны были играть в теннис", - вспоминал Власкин.

© Фото : соцсети Дмитрий Власкин © Фото : соцсети Дмитрий Власкин

Никаких гуляний после школы, настоящие "ежовые рукавицы". Все это привело к тому, что в подростковом возрасте Дмитрий перенасытился нахождением на корте. "Не выдержал и сообщил папе, что я уже взрослый и принял решение". Бросил теннис, чем всерьез расстроил родителей. "Где-то, наверное, с год прошатался туда-сюда, начал заниматься боксом недалеко от дома. Я набрал вес, и папа мне сказал: "Может, ты посмотришься уже в зеркало? Надо как-то подсобраться", - рассказывал Власкин спустя годы в интервью порталу "Кино-театр".

До 16 лет Дмитрий тренировался в Москве, а потом его тетя через знакомых нашла отличный вариант продолжения карьеры. Власкин уехал в США. Сначала в Канзас, затем перевелся Южную Каролину. Учился на психолога и выступал за университет в теннисных турнирах. Все – за счет стипендии, полученной от вуза. До получения диплома оставалось каких-то полгода. Дмитрий приехал в Россию на каникулы. Но в Штаты уже не вернулся.

"Это было безумное решение"

Он понимал, что его уровня тенниса не хватит для серьезной международной карьеры. Прекрасно осознавал: заработать на спорте не получится. "Я видел, что есть ребята, которые играют гораздо лучше меня, и, несмотря на одинаковый возраст и физические данные, я понимал, что никогда в жизни не обыграю их. Хотя тренировался достаточно усердно", - вспоминал Власкин в разговоре с "ОК".

Именно в этот момент Дмитрий приехал в Санкт-Петербург к двоюродной сестре, игравшей в театре. Пришел на репетицию и расплакался. "Нет круче профессии, которая учит так чувствовать других людей", - сделал он вывод. А тут еще и подвернулась возможность поступить в школу-студию МХАТ. Отбор прошел успешно, а США навсегда остались в прошлом. Плюнул даже на собственные вещи, оставшиеся за океаном: "Это было безумное, спонтанное решение. Но я ни разу о нем не пожалел".

Примерно в это же время мама Дмитрия тоже решила отправиться за мечтой детства и пошла учиться на театрального режиссера. "Родители всю жизнь метались от одной профессии к другой, и я точно такой же: сперва теннис, потом театральный. Что же будет дальше?" - шутил Власкин.

После окончания учебы – первая серьезная роль в кино, в сериале "Физрук". Дмитрий восхищался работой Нагиева, но никак не ожидал, что звезда российского ТВ сразу же примет его. Власкина начали узнавать на улицах.

При этом спорт никак его не отпускал. В 2015 году при сумасшедшей конкуренции он отобрался на роль Эдуарда Стрельцова в фильме "В созвездии Стрельца". Власкин перечитывал публикации о своем герое, его книгу "Вижу поле", общался с его современниками. Самому пришлось с нуля учиться играть в футбол. Этот вид спорта всегда давался Дмитрию с трудом, а папа в шутку называл его "деревяшкой".

© Фото : сериал "В созвездии Стрельца" Дмитрий Власкин в роли Эдуарда Стрельцова в сериале "В созвездии Стрельца" © Фото : сериал "В созвездии Стрельца" Дмитрий Власкин в роли Эдуарда Стрельцова в сериале "В созвездии Стрельца"

Создатели картины также консультировались с родными и близкими самого Стрельцова. Но в итоге фильм раскритиковали все. "Сделали халтуру!" - возмущался Михаил Гершкович . К чести самого Власкина, его игру выделяли как один из немногих плюсов проекта. Далее у Дмитрия было еще несколько спортивных ролей: в фильме "Эластико", в сериалах "Молодежка" и "Большая игра". Многие отмечали, что подобные роли отлично ему даются.

Он до сих пор не бросает спорт и в обычной жизни. Периодически выходит на корт, пробовал себя тренером. "Играю для удовольствия, хотя не так часто, как хотелось бы, - рассказывал "Комсомольской правде". - Раз в месяц вполне могу оказаться на корте, времени для этого сейчас не так много". Дмитрий старается смотреть все крупные турниры, делает это во время утренних или вечерних пробежек.