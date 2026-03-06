Рейтинг@Mail.ru
Cбежал из США и стал гопником: русский атлет раскрылся вместе с Нагиевым
Теннис
 
09:00 06.03.2026
Cбежал из США и стал гопником: русский атлет раскрылся вместе с Нагиевым
Cбежал из США и стал гопником: русский атлет раскрылся вместе с Нагиевым - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Cбежал из США и стал гопником: русский атлет раскрылся вместе с Нагиевым
Он вырос в интеллигентной семье, стал профессиональным теннисистом и уехал в США. Но многие знают его как гопника из Батайска. РИА Новости Спорт рассказывают... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
теннис
вокруг спорта
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
Теннис, Вокруг спорта, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт

Cбежал из США и стал гопником: русский атлет раскрылся вместе с Нагиевым

Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
Он вырос в интеллигентной семье, стал профессиональным теннисистом и уехал в США. Но многие знают его как гопника из Батайска. РИА Новости Спорт рассказывают удивительную историю профессионального хулигана, полюбившего слоган "Я – русский".

"Может, ты посмотришься уже в зеркало?"

"Во время вручения дипломов однокурсники держали мою фотографию в рамочке. Как будто меня уже нет на этом свете", - рассказывал Дмитрий Власкин. Он не смог приехать на выпускной в школе-студии МХАТ, потому что всеми силами пробивался в сериал "Физрук" на роль Димаса – племянника Фомы, которого играл Дмитрий Нагиев. А ведь жизнь Власкина могла сложиться совсем по-другому.
Он родился в Москве в семье врачей, мама – педиатр, папа работал из скорой помощи, фанат спорта. Уже в пять лет Дмитрия отдали в теннисную школу, а отец переквалифицировался в тренера. Это было не просто хобби, а осознанный выбор профессии. Ежедневные тренировки, по две-три в день. "В то время, при Ельцине, все должны были играть в теннис", - вспоминал Власкин.
Никаких гуляний после школы, настоящие "ежовые рукавицы". Все это привело к тому, что в подростковом возрасте Дмитрий перенасытился нахождением на корте. "Не выдержал и сообщил папе, что я уже взрослый и принял решение". Бросил теннис, чем всерьез расстроил родителей. "Где-то, наверное, с год прошатался туда-сюда, начал заниматься боксом недалеко от дома. Я набрал вес, и папа мне сказал: "Может, ты посмотришься уже в зеркало? Надо как-то подсобраться", - рассказывал Власкин спустя годы в интервью порталу "Кино-театр".
До 16 лет Дмитрий тренировался в Москве, а потом его тетя через знакомых нашла отличный вариант продолжения карьеры. Власкин уехал в США. Сначала в Канзас, затем перевелся Южную Каролину. Учился на психолога и выступал за университет в теннисных турнирах. Все – за счет стипендии, полученной от вуза. До получения диплома оставалось каких-то полгода. Дмитрий приехал в Россию на каникулы. Но в Штаты уже не вернулся.
Борис Ельцин, Марат Сафин и Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
"Снял дорогущие часы и отдал продавцу". Как Ельцин поднимал теннис в России
1 июня 2022, 09:15

"Это было безумное решение"

Он понимал, что его уровня тенниса не хватит для серьезной международной карьеры. Прекрасно осознавал: заработать на спорте не получится. "Я видел, что есть ребята, которые играют гораздо лучше меня, и, несмотря на одинаковый возраст и физические данные, я понимал, что никогда в жизни не обыграю их. Хотя тренировался достаточно усердно", - вспоминал Власкин в разговоре с "ОК".
Именно в этот момент Дмитрий приехал в Санкт-Петербург к двоюродной сестре, игравшей в театре. Пришел на репетицию и расплакался. "Нет круче профессии, которая учит так чувствовать других людей", - сделал он вывод. А тут еще и подвернулась возможность поступить в школу-студию МХАТ. Отбор прошел успешно, а США навсегда остались в прошлом. Плюнул даже на собственные вещи, оставшиеся за океаном: "Это было безумное, спонтанное решение. Но я ни разу о нем не пожалел".
Примерно в это же время мама Дмитрия тоже решила отправиться за мечтой детства и пошла учиться на театрального режиссера. "Родители всю жизнь метались от одной профессии к другой, и я точно такой же: сперва теннис, потом театральный. Что же будет дальше?" - шутил Власкин.
После окончания учебы – первая серьезная роль в кино, в сериале "Физрук". Дмитрий восхищался работой Нагиева, но никак не ожидал, что звезда российского ТВ сразу же примет его. Власкина начали узнавать на улицах.
При этом спорт никак его не отпускал. В 2015 году при сумасшедшей конкуренции он отобрался на роль Эдуарда Стрельцова в фильме "В созвездии Стрельца". Власкин перечитывал публикации о своем герое, его книгу "Вижу поле", общался с его современниками. Самому пришлось с нуля учиться играть в футбол. Этот вид спорта всегда давался Дмитрию с трудом, а папа в шутку называл его "деревяшкой".
Создатели картины также консультировались с родными и близкими самого Стрельцова. Но в итоге фильм раскритиковали все. "Сделали халтуру!" - возмущался Михаил Гершкович. К чести самого Власкина, его игру выделяли как один из немногих плюсов проекта. Далее у Дмитрия было еще несколько спортивных ролей: в фильме "Эластико", в сериалах "Молодежка" и "Большая игра". Многие отмечали, что подобные роли отлично ему даются.
Он до сих пор не бросает спорт и в обычной жизни. Периодически выходит на корт, пробовал себя тренером. "Играю для удовольствия, хотя не так часто, как хотелось бы, - рассказывал "Комсомольской правде". - Раз в месяц вполне могу оказаться на корте, времени для этого сейчас не так много". Дмитрий старается смотреть все крупные турниры, делает это во время утренних или вечерних пробежек.
«
"Переживаю, конечно, за наших – за Медведева, Хачанова, Рублева. Но мне нравится и игра молодых и успешных – Алькараса и Синнера. Люблю и старую гвардию – Джоковича с Надалем. А когда закончил карьеру Федерер, то я не сдержал слез и сам", - признался Власкин.
Филипп Шеббо - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Ампутация за любовь к байкам: внук легенды кино СССР покоряет Паралимпиаду
4 марта, 13:40
 
ТеннисВокруг спортаАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
Матч-центр
 
