Хоккей
 
01:56 06.03.2026 (обновлено: 01:57 06.03.2026)
Широков назвал Шипачева одним из величайших российских хоккеистов
ШАНХАЙ, 6 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий новосибирской "Сибири" Сергей Широков в разговоре с РИА Новости назвал форварда минского "Динамо" Вадима Шипачева одним из величайших хоккеистов в России и предположил, что он может продолжить карьеру.
В сезоне-2025/26 Шипачев стал первым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), кому удалось достичь отметки в 1000 очков за карьеру. Его контракт действует до 31 мая.
"Вадим - один из величайших игроков в России. Он своей карьерой всем все доказал, но в первую очередь - самому себе. В КХЛ он достиг таких результатов и целей, которые даже вообразить нельзя. Он - легенда и красавец. Я с удовольствием принял участие в церемонии вручения ему свитера участника Матча звезд КХЛ в Екатеринбурге, ведь Вадим заслуживает участия в каждом Матче звезд КХЛ. Он и есть звезда. Если у него есть силы, если он получает удовольствие от того, что делает, то почему бы ему не продолжить свою карьеру? На него очень приятно смотреть, молодые ребята многому учатся у него", - сказал Широков.
Шипачеву 38 лет. Он является двукратным обладателем Кубка Гагарина, а также чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной России.
Сергей Широков - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Широков рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры
ХоккейСпортСергей ШироковВадим ШипачевСибирьХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026
 
