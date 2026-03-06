Широков назвал Шипачева одним из величайших российских хоккеистов

«

"Вадим - один из величайших игроков в России. Он своей карьерой всем все доказал, но в первую очередь - самому себе. В КХЛ он достиг таких результатов и целей, которые даже вообразить нельзя. Он - легенда и красавец. Я с удовольствием принял участие в церемонии вручения ему свитера участника Матча звезд КХЛ в Екатеринбурге, ведь Вадим заслуживает участия в каждом Матче звезд КХЛ. Он и есть звезда. Если у него есть силы, если он получает удовольствие от того, что делает, то почему бы ему не продолжить свою карьеру? На него очень приятно смотреть, молодые ребята многому учатся у него", - сказал Широков.