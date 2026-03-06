https://ria.ru/20260306/regragi-2078887384.html
Дошедший с Марокко до полуфинала ЧМ Реграги покинул пост главного тренера
Дошедший с Марокко до полуфинала ЧМ Реграги покинул пост главного тренера - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Дошедший с Марокко до полуфинала ЧМ Реграги покинул пост главного тренера
Валид Реграги заявил, что покидает пост главного тренера сборной Марокко по футболу. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Дошедший с Марокко до полуфинала ЧМ Реграги покинул пост главного тренера
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Валид Реграги заявил, что покидает пост главного тренера сборной Марокко по футболу.
Специалист опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео с памятными моментами в сборной с подписью "Марокко навсегда. Спасибо".
Как сообщила Королевская марокканская футбольная федерация в соцсети X, преемником Реграги станет 49-летний Мохамед Уахби, работавший с молодежной сборной страны.
Реграги 50 лет, он возглавил сборную Марокко в августе 2022 года. Под руководством специалиста команда сыграла 49 матчей, одержав 36 побед, восемь раз сыграв вничью и потерпев пять поражений. В 2022 году сборная Марокко стала первой в истории африканской и арабской командой, которая дошла до полуфинала чемпионата мира. С Реграги команда также вышла в финал Кубка африканских наций, где в январе 2026 года уступила сборной Сенегала (0:1).
В сентябре сборная Марокко первой из африканских команд квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2026 года. В рамках группового этапа марокканцы сыграют со сборными Бразилии, Шотландии и Гаити. Чемпионат мира по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.