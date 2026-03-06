Рейтинг@Mail.ru
Дошедший с Марокко до полуфинала ЧМ Реграги покинул пост главного тренера
Футбол
 
01:32 06.03.2026
Дошедший с Марокко до полуфинала ЧМ Реграги покинул пост главного тренера
Дошедший с Марокко до полуфинала ЧМ Реграги покинул пост главного тренера - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Дошедший с Марокко до полуфинала ЧМ Реграги покинул пост главного тренера
Валид Реграги заявил, что покидает пост главного тренера сборной Марокко по футболу. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
футбол
спорт
марокко
чемпионат мира по футболу 2026
спорт, марокко, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Спорт, Марокко, Чемпионат мира по футболу 2026
Дошедший с Марокко до полуфинала ЧМ Реграги покинул пост главного тренера

Тренер сборной Марокко Реграги сообщил о своем уходе за три месяца до ЧМ-2026

© Фото : Социальные сетиВалид Реграги и Хаким Зиешь
Валид Реграги и Хаким Зиешь - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Социальные сети
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Валид Реграги заявил, что покидает пост главного тренера сборной Марокко по футболу.
Специалист опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео с памятными моментами в сборной с подписью "Марокко навсегда. Спасибо".
Как сообщила Королевская марокканская футбольная федерация в соцсети X, преемником Реграги станет 49-летний Мохамед Уахби, работавший с молодежной сборной страны.
Реграги 50 лет, он возглавил сборную Марокко в августе 2022 года. Под руководством специалиста команда сыграла 49 матчей, одержав 36 побед, восемь раз сыграв вничью и потерпев пять поражений. В 2022 году сборная Марокко стала первой в истории африканской и арабской командой, которая дошла до полуфинала чемпионата мира. С Реграги команда также вышла в финал Кубка африканских наций, где в январе 2026 года уступила сборной Сенегала (0:1).
В сентябре сборная Марокко первой из африканских команд квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2026 года. В рамках группового этапа марокканцы сыграют со сборными Бразилии, Шотландии и Гаити. Чемпионат мира по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Полузащитник мадридского Реала Родриго Гоэс в матче Примеры - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Бразильский нападающий "Реала" пропустит ЧМ из-за травмы
3 марта, 18:21
 
Матч-центр
 
