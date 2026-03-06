Дошедший с Марокко до полуфинала ЧМ Реграги покинул пост главного тренера

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Валид Реграги заявил, что покидает пост главного тренера сборной Марокко по футболу.

Специалист опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео с памятными моментами в сборной с подписью "Марокко навсегда. Спасибо".

Как сообщила Королевская марокканская футбольная федерация в соцсети X, преемником Реграги станет 49-летний Мохамед Уахби, работавший с молодежной сборной страны.

Реграги 50 лет, он возглавил сборную Марокко в августе 2022 года. Под руководством специалиста команда сыграла 49 матчей, одержав 36 побед, восемь раз сыграв вничью и потерпев пять поражений. В 2022 году сборная Марокко стала первой в истории африканской и арабской командой, которая дошла до полуфинала чемпионата мира. С Реграги команда также вышла в финал Кубка африканских наций, где в январе 2026 года уступила сборной Сенегала (0:1).