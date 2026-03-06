Рейтинг@Mail.ru
Васильев назвал решение Польского телевидения по Паралимпиаде ущербным
19:40 06.03.2026
Васильев назвал решение Польского телевидения по Паралимпиаде ущербным
Васильев назвал решение Польского телевидения по Паралимпиаде ущербным

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что решение Польского телевидения (TVP) не показывать во время Паралимпиады атлетов из России и Белоруссии является ущербным и свидетельствует о кризисе кадров во власти страны.
TVP в четверг сообщило, что будет прерывать трансляцию XIX зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо во время появления в эфире атлетов из России и Белоруссии. Решение TVP является реакцией на вердикт Международного паралимпийского комитета (IPC), разрешившего спортсменам этих стран выступать с национальной символикой. Во время Олимпиады-2026 подобную позицию занимало латвийское телевидение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что любой спорт, в том числе паралимпийский, должен быть свободен от политики.
"Это ущербное решение, которое говорит о том, что очевиден политический кризис среди ответственных руководителей таких стран, как Польша, и тех, кто игнорирует церемонию открытия Паралимпийских игр. И это колоссальная трагедия для народов этих государств. Ведь подобного рода представители власти занимаются саморазрушением и самоуничтожением страны", - сказал Васильев.
"И ничего хорошего у граждан в ближайшее время не ожидается. Потому что конфронтация не может привести к конструктивному диалогу и развитию Польши и тех стран, которые выбрали такой путь. В данном случае это проявление ущербности и кризиса политических кадров в этих странах", - подчеркнул собеседник агентства.
Паралимпиада-2026 пройдет с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть россиян выступят на Играх под национальным флагом и с государственным гимном.
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Польское ТВ будет прерывать трансляцию Паралимпиады из-за россиян
5 марта, 17:36
 
РоссияБелоруссияПольшаДмитрий ПесковПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игрыДмитрий Васильев
 
