Васильев назвал решение Польского телевидения по Паралимпиаде ущербным

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что решение Польского телевидения (TVP) не показывать во время Паралимпиады атлетов из России и Белоруссии является ущербным и свидетельствует о кризисе кадров во власти страны.

"И ничего хорошего у граждан в ближайшее время не ожидается. Потому что конфронтация не может привести к конструктивному диалогу и развитию Польши и тех стран, которые выбрали такой путь. В данном случае это проявление ущербности и кризиса политических кадров в этих странах", - подчеркнул собеседник агентства.