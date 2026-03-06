Рейтинг@Mail.ru
Перро выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Финляндии - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
20:40 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/perro-2079127170.html
Перро выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Финляндии
Перро выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Финляндии - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Перро выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Финляндии
Французский биатлонист Эрик Перро стал обладателем малого Хрустального глобуса за победу в зачете индивидуальных гонок на Кубке мира. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T20:40:00+03:00
2026-03-06T20:40:00+03:00
биатлон
спорт
стурла легрейд
международный союз биатлонистов (ibu)
союз биатлонистов россии (сбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073038377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42eee279239d6bf121ec3e2ac07087f7.jpg
https://ria.ru/20260305/legreyd-2078750706.html
https://ria.ru/20260305/biatlon-2078861171.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073038377_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_6f12d7ee76cb3acd677f9595f39190ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, стурла легрейд, международный союз биатлонистов (ibu), союз биатлонистов россии (сбр)
Биатлон, Спорт, Стурла Легрейд, Международный союз биатлонистов (IBU), Союз биатлонистов России (СБР)
Перро выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Финляндии

Перро выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира и взял малый глобус

© REUTERS / Pawel KopczynskiФранцузский биатлонист Эрик Перро
Французский биатлонист Эрик Перро - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Pawel Kopczynski
Французский биатлонист Эрик Перро. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Французский биатлонист Эрик Перро стал обладателем малого Хрустального глобуса за победу в зачете индивидуальных гонок на Кубке мира.
В пятницу он занял первое место в гонке на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в финском Контиолахти, преодолев дистанцию 20 км за 44 минуты 55,7 секунды и не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Вторым стал норвежец Стурла Легрейд (отставание 29,9 секунды; 0 промахов), третьим - его соотечественник Ветле Кристиансен (+47,9; 0).
Стурла Легрейд - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Оскандалившийся на ОИ норвежец признался, что сильно похудел из-за стресса
5 марта, 14:41
Представляющий с 2021 года Румынию призер чемпионата России Дмитрий Шамаев показал свой лучший результат на Кубке мира, заняв 14-е место (+3.36,0; 0).
Перро по итогам трех гонок набрал 211 баллов и впервые стал победителем зачета индивидуальных гонок. Он выиграл первый для себя малый Хрустальный глобус. 24-летний француз с 924 очками возглавляет общий зачет.
Этап в Контиолахти завершится 8 марта.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.
Лу Жанмонно - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Жанмонно завоевала малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках
5 марта, 21:06
 
БиатлонСпортСтурла ЛегрейдМеждународный союз биатлонистов (IBU)Союз биатлонистов России (СБР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала