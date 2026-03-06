Перро выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Финляндии

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Французский биатлонист Эрик Перро стал обладателем малого Хрустального глобуса за победу в зачете индивидуальных гонок на Кубке мира.
В пятницу он занял первое место в гонке на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в финском Контиолахти, преодолев дистанцию 20 км за 44 минуты 55,7 секунды и не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Вторым стал норвежец Стурла Легрейд (отставание 29,9 секунды; 0 промахов), третьим - его соотечественник Ветле Кристиансен (+47,9; 0).
Представляющий с 2021 года Румынию призер чемпионата России Дмитрий Шамаев показал свой лучший результат на Кубке мира, заняв 14-е место (+3.36,0; 0).
Перро по итогам трех гонок набрал 211 баллов и впервые стал победителем зачета индивидуальных гонок. Он выиграл первый для себя малый Хрустальный глобус. 24-летний француз с 924 очками возглавляет общий зачет.
Этап в Контиолахти завершится 8 марта.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.