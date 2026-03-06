Перро выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Финляндии

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Французский биатлонист Эрик Перро стал обладателем малого Хрустального глобуса за победу в зачете индивидуальных гонок на Кубке мира.

Перро по итогам трех гонок набрал 211 баллов и впервые стал победителем зачета индивидуальных гонок. Он выиграл первый для себя малый Хрустальный глобус. 24-летний француз с 924 очками возглавляет общий зачет.