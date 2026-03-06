"Лос-Анджелес" обыграл "Айлендерс" благодаря дебютной шайбе Панарина

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" нанес поражение "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой хозяев со счетом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2). У победителей отличились Артемий Панарин (4-я минута), для которого эта шайба стала дебютной за новый клуб, Самуэль Хелениус (35), Майки Андерсон (36), Алекс Лаферрье (43) и Адриан Кемпе (49). У гостей шайбы забросили Бо Хорват (40), Адам Пелеч (45) и Эмиль Хейнеман (59), голкипер Илья Сорокин отразил 30 из 35 бросков.
06 марта 2026 • начало в 05:30
Завершен
03:17 • Артемий Панарин
34:20 • Самуэль Хелениус
(Джефф Мэлотт, Тейлор Уорд)
35:51 • Мики Андерсон
42:30 • Алекс Лаферьер
48:30 • Адриан Кемпе
39:59 • Бо Хорват
44:30 • Адам Пелек
58:01 • Эмиль Хейнеман
(Matthew Schaefer, Мэтью Барзал)
Панарина, также отметившегося результативной передачей, признали второй звездой матча.
"Лос-Анджелес" с 64 очками идет на шестом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона, "Айлендерс" (75 очков) располагается на третьей позиции в Столичном дивизионе.