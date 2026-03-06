Рейтинг@Mail.ru
Панарин забросил первую шайбу за "Лос-Анджелес" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:32 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/panarin-2078912075.html
Панарин забросил первую шайбу за "Лос-Анджелес" в НХЛ
Панарин забросил первую шайбу за "Лос-Анджелес" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Панарин забросил первую шайбу за "Лос-Анджелес" в НХЛ
Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин отметился первым голом за команду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T07:32:00+03:00
2026-03-06T07:32:00+03:00
хоккей
спорт
артемий панарин
лос-анджелес кингз
нью-йорк айлендерс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076796318_0:188:1080:796_1920x0_80_0_0_e688fc7d7ebd3a743fb5739f05f96a98.jpg
https://ria.ru/20260226/khokkey-2076804157.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076796318_0:34:1080:844_1920x0_80_0_0_87494b6db40c716bc500a2dfb8f37685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, артемий панарин, лос-анджелес кингз, нью-йорк айлендерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Артемий Панарин, Лос-Анджелес Кингз, Нью-Йорк Айлендерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Панарин забросил первую шайбу за "Лос-Анджелес" в НХЛ

Российский форвард Панарин забросил первую шайбу за "Лос-Анджелес" в НХЛ

© Фото : Социальные сети "Лос-Анджелес Кингз"Артемий Панарин
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Социальные сети "Лос-Анджелес Кингз"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин отметился первым голом за команду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
"Лос-Анджелес" принимает "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата. Панарин отметился голом на 4-й минуте, он отличился в своем пятом матче за "Кингз". Ранее россиянин записал на свой счет три результативные передачи.
Панарин был обменян в "Лос-Анджелес" 4 февраля из "Нью-Йорк Рейнджерс", за который выступал с 2019 года. Впоследствии он подписал с "королями" новый двухлетний контракт на общую сумму 22 миллиона долларов. Соглашение вступит в силу в сезоне-2026/27.
Панарину 34 года. "Лос-Анджелес" стал четвертым клубом в его карьере в НХЛ. Ранее россиянин выступал за "Чикаго Блэкхокс", "Коламбус Блю Джекетс" и "Рейнджерс".
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Русский гений восхитил Америку. Панарин ярко дебютировал за новый клуб
26 февраля, 09:10
 
ХоккейСпортАртемий ПанаринЛос-Анджелес КингзНью-Йорк АйлендерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    06.03 17:00
    Металлург Мг
    Автомобилист
  • Хоккей
    06.03 19:30
    Сочи
    Авангард
  • Хоккей
    06.03 19:30
    ЦСКА
    Трактор
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала