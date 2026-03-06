https://ria.ru/20260306/panarin-2078912075.html
Панарин забросил первую шайбу за "Лос-Анджелес" в НХЛ
Панарин забросил первую шайбу за "Лос-Анджелес" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Панарин забросил первую шайбу за "Лос-Анджелес" в НХЛ
Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин отметился первым голом за команду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Панарин забросил первую шайбу за "Лос-Анджелес" в НХЛ
