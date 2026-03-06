https://ria.ru/20260306/korostelev-2079129566.html
Коростелев и Непряева не примут участие в спринте на этапе Кубке мира
Коростелев и Непряева не примут участие в спринте на этапе Кубке мира - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Коростелев и Непряева не примут участие в спринте на этапе Кубке мира
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева пропустят спринт свободным стилем на девятом этапе Кубка мира в финском городе Лахти. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T20:58:00+03:00
2026-03-06T20:58:00+03:00
2026-03-06T20:58:00+03:00
лыжные гонки
савелий коростелев
дарья непряева
кубок мира фивб (женщины)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061214511_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_6262490042d4d7d0baaece3d1e0fbe5e.jpg
https://ria.ru/20260306/vyalbe-2078852037.html
https://ria.ru/20260306/vyalbe-2078951447.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061214511_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_c7420154486106516ef4edbc5bba077f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
савелий коростелев, дарья непряева, кубок мира фивб (женщины), спорт
Лыжные гонки, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Кубок мира ФИВБ (женщины), Спорт
Коростелев и Непряева не примут участие в спринте на этапе Кубке мира
Коростелев и Непряева не примут участие в спринте на этапе Кубке мира в Лахти