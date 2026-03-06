Рейтинг@Mail.ru
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
20:58 06.03.2026
Коростелев и Непряева не примут участие в спринте на этапе Кубке мира
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева пропустят спринт свободным стилем на девятом этапе Кубка мира в финском городе Лахти.
лыжные гонки
савелий коростелев
дарья непряева
кубок мира фивб (женщины)
спорт
савелий коростелев, дарья непряева, кубок мира фивб (женщины), спорт
Лыжные гонки, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Кубок мира ФИВБ (женщины), Спорт
Коростелев и Непряева не примут участие в спринте на этапе Кубке мира в Лахти

© РИА НовостиДарья Непряева и Савелий Коростелев
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости
Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева пропустят спринт свободным стилем на девятом этапе Кубка мира в финском городе Лахти.
Спринт у мужчин и у женщин пройдет 7 марта.
Елена Вяльбе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Зачем бороться с дураками?" Мощная Вяльбе — о Большунове и пути России
Вчера, 11:00
В четверг Коростелев занял второе место в масс-старте на 20 км свободным стилем на чемпионате мира среди спортсменов не старше 23 лет в норвежском Лиллехаммере.
В воскресенье Непряева финишировала пятой в скиатлоне на восьмом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Непряева.
Елена Вяльбе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Вяльбе объяснила, почему Россию не любят
Вчера, 11:14
 
Лыжные гонкиСавелий КоростелевДарья НепряеваКубок мира ФИВБ (женщины)Спорт
 
