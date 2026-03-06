Рейтинг@Mail.ru
Перри вернулся в "Тампу" из "Лос-Анджелеса"
Хоккей
 
21:39 06.03.2026
Перри вернулся в "Тампу" из "Лос-Анджелеса"
Канадский нападающий Кори Перри перешел в команду "Тампа-Бэй Лайтнинг" в результате обмена с "Лос-Анджелес Кингз", сообщается на сайте клуба Национальной... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Перри вернулся в "Тампу" из "Лос-Анджелеса"

Проигравший пять финалов Кубка Стэнли за 6 лет Перри вернулся в "Тампу"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Канадский нападающий Кори Перри перешел в команду "Тампа-Бэй Лайтнинг" в результате обмена с "Лос-Анджелес Кингз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Лос-Анджелес" получил взамен 40-летнего форварда выбор во втором раунде драфта 2028 года. Также клуб продолжит выплачивать половину зарплаты канадца.
Ранее Перри в составе "Эдмонтон Ойлерз" проиграл "Флориде Пантерз" (2024, 2025) два последних финала Кубка Стэнли. До этого он уступал в решающей серии в составе "Тампы" (2022), "Монреаль Канадиенс" (2021) и "Даллас Старз" (2020). Канадец выиграл трофей в 2007 году, представляя "Анахайм Дакс".
В составе сборной Канады Перри является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и чемпионом мира (2016).
