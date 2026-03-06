https://ria.ru/20260306/kor-2079134417.html
Перри вернулся в "Тампу" из "Лос-Анджелеса"
Перри вернулся в "Тампу" из "Лос-Анджелеса"
Канадский нападающий Кори Перри перешел в команду "Тампа-Бэй Лайтнинг" в результате обмена с "Лос-Анджелес Кингз", сообщается на сайте клуба Национальной... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Проигравший пять финалов Кубка Стэнли за 6 лет Перри вернулся в "Тампу"