https://ria.ru/20260306/katok-2079138930.html
Крыша катка ЦСКА обвалилась на ледовый комбайн, в котором не было водителя
Крыша катка ЦСКА обвалилась на ледовый комбайн, в котором не было водителя - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Крыша катка ЦСКА обвалилась на ледовый комбайн, в котором не было водителя
Крыша московского катка ЦСКА обвалилась на ледозаливочную машину, в которой не было водителя, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T22:07:00+03:00
2026-03-06T22:07:00+03:00
2026-03-06T22:08:00+03:00
фигурное катание
спорт
елена буянова
аделина сотникова
максим ковтун
елена радионова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079132989_0:175:1000:738_1920x0_80_0_0_48ea39ef7283564eea3276359fb0d84c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079132989_16:0:1000:738_1920x0_80_0_0_390cf41873f35890e95c1543f26c4293.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, елена буянова, аделина сотникова, максим ковтун, елена радионова
Фигурное катание, Спорт, Елена Буянова, Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Елена Радионова
Крыша катка ЦСКА обвалилась на ледовый комбайн, в котором не было водителя
РИА Новости: крыша катка ЦСКА упала на заливочную машину, где не было водителя