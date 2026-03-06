https://ria.ru/20260306/gusev-2078881951.html
Тренер "Динамо" высказался о победе над "Спартаком"
Тренер "Динамо" высказался о победе над "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Тренер "Динамо" высказался о победе над "Спартаком"
Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Ролан Гусев заявил, что на данный момент не думает о контракте с "бело-голубыми". РИА Новости Спорт, 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Ролан Гусев заявил, что на данный момент не думает о контракте с "бело-голубыми".
В ноябре 2025 года Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо". Тогда Гусев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых". В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26. Ранее генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что руководство примет решение по Гусеву по итогам сезона.
"Мне сейчас не до контракта", - заявил тренер на пресс-конференции.
В четверг "Динамо" дома со счетом 5:2 разгромило московский "Спартак" в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России.
"Мы атакующая команда, но делаем шаг вперед с точки зрения обороны. Много работаем и над командными взаимодействиями, и в индивидуальном ключе. Мы не будем забивать так постоянно, но хотелось бы, чтобы так было", - отметил тренер "бело-голубых".
В последних матчах Гусев руководил командой, будучи одетым в черное пальто и фиолетовый или серый шарф.
"Стиль одежды? Дизайнера нет. Супруга старается. Михаил Эрнестович (Куснирович) из Bosco тоже старается, чтобы я соответствовал "Динамо". Но это все предрассудки, и я не акцентирую внимание на этом", - добавил тренер.