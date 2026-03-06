Рейтинг@Mail.ru
В России запустили флешмоб в поддержку атлетов на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 06.03.2026 (обновлено: 20:45 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/fleshmob-2079127532.html
В России запустили флешмоб в поддержку атлетов на Паралимпиаде
В России запустили флешмоб в поддержку атлетов на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
В России запустили флешмоб в поддержку атлетов на Паралимпиаде
Движение "Жить" организовало всероссийский флешмоб в поддержку отечественных спортсменов на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T20:43:00+03:00
2026-03-06T20:45:00+03:00
спорт
светлана ромашина
алексей бугаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078600781_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_0e3c3ca88bd3ae8e370f14d85d404a63.jpg
https://ria.ru/20260306/paralimpiada-2078847471.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078600781_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_7126bf341390b2578cfcefc959bc0f4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, светлана ромашина, алексей бугаев
Спорт, Светлана Ромашина, Алексей Бугаев
В России запустили флешмоб в поддержку атлетов на Паралимпиаде

В России запустили флешмоб в поддержку отечественных атлетов на Паралимпиаде

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВарвара Ворончихина
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Движение "Жить" организовало всероссийский флешмоб в поддержку отечественных спортсменов на Паралимпийских играх в Италии.
Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина поддержала российских паралимпийцев, сказав: "Наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов".
Движение предлагает пользователям писать свои пожелания российским спортсменам на Играх с хэштегом #Вотличнойформе.
Паралимпиада-2026 пройдет с 6 по 15 марта. На Играх под национальным флагом выступят шесть россиян: в горнолыжном спорте - трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина; в лыжных гонках - многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным; в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
Болельщики сборной России во время тренировки спортсменов на этапе Кубка мира по фристайлу в южнокорейском Покане - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Шестеро с флагом и гимном: что нельзя пропустить на Паралимпиаде-2026
Вчера, 00:15
 
СпортСветлана РомашинаАлексей Бугаев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала