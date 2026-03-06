"Оставалось жить 10 минут": истекал кровью, выжил и идет за золотом Игр

Ему ампутировали ногу, а после открылось внутреннее кровотечение. С этого момента жизнь успешного предпринимателя и отца троих детей круто изменилась. РИА Новости Спорт рассказывает историю одного из лучших паралимпийцев страны, стартующего на Играх в Кортина-д’Ампеццо.

"Кость перебила артерию"

"С вершины горы лучше видно, как незначительно все, что внизу. Наши победы и наши печали не так уж важны. То, чего мы добились или потеряли, лежит там, внизу. С высоты горы ты видишь, как необъятен мир и как широки горизонты", - цитата из книги "Пятая гора" бразильского писателя Пауло Коэльо и принцип, по которому живет Дмитрий Фадеев. Его Instagram* (принадлежит Meta, признана экстремисткой организацией) пестрит постами с горнолыжных курортов, где он покоряет вершины на снегоскутере и делает фотографии на высоте 3847 метров на Эльбрусе в стойке на одной руке. У многих это вызывает когнитивный диссонанс, ведь в 2020 году именно горы отняли у Дмитрия ногу.

« "Катались с друзьями в Шерегеше в лесу. Я вылетел с небольшого утеса - совершенно незначительная скорость, но была пурга, метель. Налетел на небольшое дерево бедром. Врач потом рассказал, что в следствие удара образовалась очень острая кость, которая перебила артерию. В результате быстрое внутреннее кровотечение, которое мне в общем-то жизнь и спасло. Оно передавило артерию давлением и кровь перестала теряться. Если бы был небольшой надрез, мне бы жить оставалось 10 минут", - вспоминает о трагедии Фадеев в интервью Ngs.ru.

© Фото : соцсети Дмитрия Фадеева Дмитрий Фадеев © Фото : соцсети Дмитрия Фадеева Дмитрий Фадеев

Дмитрий встал на доску еще в 2006 году, настолько полюбил скорость, трамплины и трюки, что выступал на любительских стартах и тренировал. Всегда следил за мерами безопасности и не пренебрегал ими. Но случайность привела к тому, что ногу пришлось ампутировать.

Вероятность больше никогда не выйти на трассу стала для Фадеева самым страшным моментом во всей ситуации. Но адаптация к новому образу жизни проходила настолько стремительно, что меньше, чем через год Дмитрий вернулся к своему хобби. В начале цель была простой - вспомнить базовые принципы езды на сноуборде. Чем лучше получалось, тем цели были выше - от простых трюков он перешел к сложнейшим элементам. Видео тренировок разлетались по социальным сетям. Именно так на него обратил внимание старший тренер сборной России Дмитрий Миндруль.

Российские протезы – главное преимущество

"Травма фактически дала мне возможность в 33 года войти в совершенно новый мир, недоступный до этого. Такая случайность привела к такой великой и важной возможности: поучаствовать в профессиональном спорте. И я получаю большой кайф от того, что это вообще возможно. Я к этому подошел как к чему-то невероятному. У меня ценность от простого катания вызывала слезы на глазах, когда я просто ехал по трассе и понимал, что это доступно. Потому что когда я потерял ногу, думал, этой возможности больше не будет", - признавался он.

Профессиональный спорт будто открыл у Дмитрия второе дыхание. С первой попытки он взял серебро всероссийского старта по парасноуборду и получил приглашение в национальную сборную. С 2022 по 2025 года завоевал четыре титула чемпиона России, а в 2026 году у него - первые Паралимпийские игры. Дебют мог случиться для Фадеева еще в 2022 году, если бы Паралимпийскую сборную России не отстранили от участия в международных турнирах.

Про медали на Играх 2026 года он говорит осторожно: "Кросс - это всегда в 30% лотерея, мало ли, что произойдет на трассе. Но шанс (на медали) 100% есть".

© Фото : соцсети Дмитрия Фадеева Дмитрий Фадеев © Фото : соцсети Дмитрия Фадеева Дмитрий Фадеев

Главным преимуществом перед конкурентами Фадеев называет российские протезы. Он пробовал и американский, и французский, но оценил их не настолько высоко. Интересно, что производством спортивных модулей занимается сокомандник Дмитрия Филипп Монзер Шеббо. Он потерял ногу в аварии на мотоцикле - из-за неисправности заднего колеса влетел в отбойник, но желание продолжать заниматься любимым делом привело его к созданию удобного "помощника" для экстремальных видов спорта. И если раньше Дмитрий в социальных сетях признавался, что испытывает страх из-за незнания, как "поведет себя железная нога", то теперь никаких сомнений нет.

« "На текущий момент это лучший протез в мире для катания на сноуборде. Это сейчас наше преимущество, которого нет у других райдеров: эта штука дает возможность приседать. Если я надавлю, она дает возможность меня выталкивать. На нем я уже бэкфлип крутил, на трубы заезжал. То есть она фактически дает имитацию ноги", - объяснил Фадеев.

Модуль недешевый. Цена начинается от 300 тысяч рублей, но спортсмены готовы платить за комфорт и качество.

За пределами трассы за Дмитрия будет переживать многочисленная семья. Главные болельщики - жена Дарья и трое детей, старший из которых уже начинает осваивать сноуборд. Как признавался Фадеев, в то время как многие отговаривали его от занятия профессиональным спортом, именно супруга поддержала его в этом стремлении.