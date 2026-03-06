https://ria.ru/20260306/bukin-2079122677.html
Букин признался, что пытается представить, будто участвует в Олимпиаде
фигурное катание
иван букин (фигурное катание)
александра степанова (фигурное катание)
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Многократный призер чемпионатов Европы фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, признался, что весь сезон он и его партнерша пытаются представить, будто участвуют в международных турнирах, в том числе и Олимпиаде.
Степанова и Букин
не получили нейтральный статус и не были допущены до Олимпийских игр 2026 года в Италии. Букин комментировал олимпийские соревнования на Okko.
«
"Для спортсменов Олимпийские игры - предел, ты к ним готовишься, идешь, и с учетом того, что сейчас у нас нет возможности выступать на международных соревнованиях, мы не пропускаем этот сезон и пытаемся представить, как будто мы участвуем там. Когда комментировал, не буду скрывать, было грустно. Была интересная Олимпиада, неожиданная в каких-то результатах", - сказал Букин журналистам.
"Да и не только в самом старте дело. Мы не смогли прочувствовать олимпийскую атмосферу (в 2022 году) в Пекине, потому что были очень строгие (антиковидные) правила. Не могли гулять, обмениваться сувенирами, общаться со всеми, с кем хотели. Так что мечта остается - хочется попасть, почувствовать атмосферу общения с разными командами, разными спортсменами. И не только в фигурном катании, но и в других видах", - добавил фигурист.