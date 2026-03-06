Рейтинг@Mail.ru
Букин признался, что пытается представить, будто участвует в Олимпиаде
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
20:07 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/bukin-2079122677.html
Букин признался, что пытается представить, будто участвует в Олимпиаде
Букин признался, что пытается представить, будто участвует в Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Букин признался, что пытается представить, будто участвует в Олимпиаде
Многократный призер чемпионатов Европы фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, признался, что весь сезон он и его... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T20:07:00+03:00
2026-03-06T20:07:00+03:00
фигурное катание
иван букин (фигурное катание)
александра степанова (фигурное катание)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016968017_650:0:3072:1362_1920x0_80_0_0_b35c3529d64a2aec520de7147072a914.jpg
https://ria.ru/20260306/kaganovskaja-2079120608.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016968017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_faa1bd3e257b2e6f143f751daed34dfe.jpg
1920
1920
true
иван букин (фигурное катание), александра степанова (фигурное катание)
Фигурное катание, Иван Букин (фигурное катание), Александра Степанова (фигурное катание)
Букин признался, что пытается представить, будто участвует в Олимпиаде

Фигурист Букин: в этом сезоне пытаемся представить, будто участвуем в Олимпиаде

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАлександра Степанова и Иван Букин
Александра Степанова и Иван Букин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Многократный призер чемпионатов Европы фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, признался, что весь сезон он и его партнерша пытаются представить, будто участвуют в международных турнирах, в том числе и Олимпиаде.
Степанова и Букин не получили нейтральный статус и не были допущены до Олимпийских игр 2026 года в Италии. Букин комментировал олимпийские соревнования на Okko.
«
"Для спортсменов Олимпийские игры - предел, ты к ним готовишься, идешь, и с учетом того, что сейчас у нас нет возможности выступать на международных соревнованиях, мы не пропускаем этот сезон и пытаемся представить, как будто мы участвуем там. Когда комментировал, не буду скрывать, было грустно. Была интересная Олимпиада, неожиданная в каких-то результатах", - сказал Букин журналистам.
"Да и не только в самом старте дело. Мы не смогли прочувствовать олимпийскую атмосферу (в 2022 году) в Пекине, потому что были очень строгие (антиковидные) правила. Не могли гулять, обмениваться сувенирами, общаться со всеми, с кем хотели. Так что мечта остается - хочется попасть, почувствовать атмосферу общения с разными командами, разными спортсменами. И не только в фигурном катании, но и в других видах", - добавил фигурист.
Василиса Кагановская и Максим Некрасов - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
На ОИ-2026 в танцах на льду дала бы золото американцам, заявила Кагановская
Вчера, 19:57
 
Фигурное катаниеИван Букин (фигурное катание)Александра Степанова (фигурное катание)
 
Версия 2023.1 Beta
