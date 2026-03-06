Букин признался, что пытается представить, будто участвует в Олимпиаде

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Многократный призер чемпионатов Европы фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, признался, что весь сезон он и его партнерша пытаются представить, будто участвуют в международных турнирах, в том числе и Олимпиаде.

"Для спортсменов Олимпийские игры - предел, ты к ним готовишься, идешь, и с учетом того, что сейчас у нас нет возможности выступать на международных соревнованиях, мы не пропускаем этот сезон и пытаемся представить, как будто мы участвуем там. Когда комментировал, не буду скрывать, было грустно. Была интересная Олимпиада, неожиданная в каких-то результатах", - сказал Букин журналистам.

"Да и не только в самом старте дело. Мы не смогли прочувствовать олимпийскую атмосферу (в 2022 году) в Пекине, потому что были очень строгие (антиковидные) правила. Не могли гулять, обмениваться сувенирами, общаться со всеми, с кем хотели. Так что мечта остается - хочется попасть, почувствовать атмосферу общения с разными командами, разными спортсменами. И не только в фигурном катании, но и в других видах", - добавил фигурист.