В FIS никто не хочет видеть Россию, кроме президента Элиаша, заявила Вяльбе
Лыжные гонки
13:51 05.03.2026
В FIS никто не хочет видеть Россию, кроме президента Элиаша, заявила Вяльбе
https://ria.ru/20251202/fis--2059292636.html
Вяльбе назвала Элиаша единственным представителем FIS, кто хочет видеть Россию

© Фото : Федерация лыжных гонок в РоссииЮхан Элиаш
Юхан Элиаш - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Федерация лыжных гонок в России
Юхан Элиаш. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш является единственным представителем этой организации, который хочет видеть Россию на международных стартах, считает глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
"Да, мы на связи с FIS, - заявила Вяльбе РИА Новости, отвечая на вопрос, ведется ли диалог с международной федерацией. - Только там, кроме президента, никто нас видеть не хочет".
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Савелий Коростелев, Никита Денисов и Дарья Непряева.
Спартакиада сильнейших. Лыжные гонки. Масс-старт. 50 км. Мужчины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Международная лыжная федерация признала решение CAS по России
2 декабря 2025, 17:33
 
Лыжные гонкиСпортРоссияЕлена ВяльбеСавелий КоростелевДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
