РФС 13 марта проведет заседание комиссии по VAR вместе с РПЛ
Футбол
 
11:33 05.03.2026 (обновлено: 12:49 05.03.2026)
РФС 13 марта проведет заседание комиссии по VAR вместе с РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) совместно с представителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) 13 марта проведет заседание профильной комиссии по работе...
александр алаев, российский футбольный союз (рфс), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Александр Алаев, Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ)
РФС 13 марта проведет заседание комиссии по VAR вместе с РПЛ

Главный арбитр встречи Евгений Турбин просматривает видеоповтор игрового момента в матче 20-го тура чемпионата России
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский футбольный союз (РФС) совместно с представителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) 13 марта проведет заседание профильной комиссии по работе системы видеоассистента рефери (VAR), сказал РИА Новости председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.
Чемпионат России по футболу 27 февраля возобновился после зимней паузы. Во всех матчах 19-го тура была задействована система VAR. В субботу президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о проблемах с судейством. В их числе функционер назвал частое использование VAR, работу системы определения офсайдов, а также спорные решения арбитров.
"Мы последовательно работаем над развитием системы VAR и повышением качества судейства. Это приоритет для нас на ближайшие сезоны. С нового сезона вводим обновлённые технические требования, которые будут внесены в технический регламент РПЛ. Рабочий диалог с лигой и клубами у нас идёт в постоянном режиме, мы регулярно направляли материалы, фиксировали позиции, обсуждали детали. Теперь, когда требования сформированы и горизонт понятен, считаем правильным собраться в очном формате", - сказал Каманцев.
"13 марта проводим заседание профильной комиссии по VAR, приглашаем представителей лиги, чтобы совместно пройтись по всем техническим параметрам, снять вопросы и убедиться, что к старту сезона все готовы. Если у коллег есть дополнительные предложения, то мы их попросили направить их заранее, чтобы внимательно изучить и обсудить", - добавил он.
