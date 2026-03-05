https://ria.ru/20260305/var-2078687095.html
РФС 13 марта проведет заседание комиссии по VAR вместе с РПЛ
РФС 13 марта проведет заседание комиссии по VAR вместе с РПЛ - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
РФС 13 марта проведет заседание комиссии по VAR вместе с РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) совместно с представителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) 13 марта проведет заседание профильной комиссии по работе... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T11:33:00+03:00
2026-03-05T11:33:00+03:00
2026-03-05T12:49:00+03:00
футбол
александр алаев
российский футбольный союз (рфс)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929482169_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_6153c356815122c5b1af6715eac5211d.jpg
https://ria.ru/20260304/lovchev-2078390315.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929482169_0:0:2626:1969_1920x0_80_0_0_5088c9b9692103921c8d7a9168980803.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр алаев, российский футбольный союз (рфс), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Александр Алаев, Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ)
РФС 13 марта проведет заседание комиссии по VAR вместе с РПЛ
Каманцев заявил, что РФС с РПЛ 13 марта проведет заседание комиссии по VAR
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский футбольный союз (РФС) совместно с представителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) 13 марта проведет заседание профильной комиссии по работе системы видеоассистента рефери (VAR), сказал РИА Новости председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.
Чемпионат России по футболу 27 февраля возобновился после зимней паузы. Во всех матчах 19-го тура была задействована система VAR. В субботу президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о проблемах с судейством. В их числе функционер назвал частое использование VAR, работу системы определения офсайдов, а также спорные решения арбитров.
«
"Мы последовательно работаем над развитием системы VAR и повышением качества судейства. Это приоритет для нас на ближайшие сезоны. С нового сезона вводим обновлённые технические требования, которые будут внесены в технический регламент РПЛ. Рабочий диалог с лигой и клубами у нас идёт в постоянном режиме, мы регулярно направляли материалы, фиксировали позиции, обсуждали детали. Теперь, когда требования сформированы и горизонт понятен, считаем правильным собраться в очном формате", - сказал Каманцев.
"13 марта проводим заседание профильной комиссии по VAR, приглашаем представителей лиги, чтобы совместно пройтись по всем техническим параметрам, снять вопросы и убедиться, что к старту сезона все готовы. Если у коллег есть дополнительные предложения, то мы их попросили направить их заранее, чтобы внимательно изучить и обсудить", - добавил он.