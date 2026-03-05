Минспорт предложил выплатить по 4 миллиона рублей победителям Сурдлимпиады

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министерство спорта РФ предложило правительству Российской Федерации выплатить по 4 миллиона рублей атлетам, выигравшим золотые медали на Сурдлимпийских играх 2025 года, соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Серебряным призерам Сурдлимпиады предлагается выплатить по 2,5 млн рублей, бронзовым - по 1,7 млн.

Тренерам призеров рекомендуется установить выплату в размере 3,2 млн, 2 млн и 1,36 млн рублей соответственно, что составляет 80% от размера единовременного денежного вознаграждения, установленного спортсменам. Специалистам, обеспечившим подготовку призеров, предлагается выплатить по 20% от размера денежного вознаграждения, установленного спортсменам, - 800 тысяч, 500 тысяч и 340 тысяч рублей.

Согласно расчету, объем финансовых средств для выплаты вознаграждений составит 298,2 млн рублей.