13:12 05.03.2026 (обновлено: 13:54 05.03.2026)
Минспорт предложил выплатить по 4 миллиона рублей победителям Сурдлимпиады
сурдлимпийские игры, министерство спорта рф
Сурдлимпийские игры, Министерство спорта РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБолельщик с российским флагом
Болельщик с российским флагом - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министерство спорта РФ предложило правительству Российской Федерации выплатить по 4 миллиона рублей атлетам, выигравшим золотые медали на Сурдлимпийских играх 2025 года, соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Серебряным призерам Сурдлимпиады предлагается выплатить по 2,5 млн рублей, бронзовым - по 1,7 млн.
Тренерам призеров рекомендуется установить выплату в размере 3,2 млн, 2 млн и 1,36 млн рублей соответственно, что составляет 80% от размера единовременного денежного вознаграждения, установленного спортсменам. Специалистам, обеспечившим подготовку призеров, предлагается выплатить по 20% от размера денежного вознаграждения, установленного спортсменам, - 800 тысяч, 500 тысяч и 340 тысяч рублей.
Согласно расчету, объем финансовых средств для выплаты вознаграждений составит 298,2 млн рублей.
Летние Сурдлимпийские игры проходили в ноябре 2025 года в Токио. Российские сурдлимпийцы завоевали 29 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали. Спортсмены выступили в дисциплинах: легкая атлетика, бадминтон, велосипедный спорт-шоссе, велосипедный спорт-маунтинбайк, гольф, дзюдо, каратэ, плавание, настольный теннис, вольная борьба и греко-римская борьба.
