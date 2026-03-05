https://ria.ru/20260305/shirokov-2078840603.html
Сборной России по хоккею не хватало на Олимпиаде-2026, заявил Широков
Сборной России по хоккею не хватало на Олимпиаде-2026, заявил Широков
ШАНХАЙ, 5 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий новосибирской "Сибири" олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Широков считает, что сборной России не хватало на мужском хоккейном турнире на зимних Олимпийских играх в Милане.
Олимпиада-2026 завершилась 22 февраля. В финале хоккейного турнира сборная США в овертайме обыграла команду Канады со счетом 2:1. Американцы завоевали золото впервые с 1980 года. На играх в Милане впервые за 12 лет выступили игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Я смотрел олимпийский турнир. Там были классные матчи, и я получал удовольствие от просмотра игры. Но очень жаль, что на Олимпиаде не было сборной России. Не нам решать, стал ли этот турнир неполноценным без России. Но нашей команды точно не хватало на Играх - это факт. Это большое событие для всего хоккея. Я рассчитываю на то, что в ближайшем будущем все изменится и нас вернут на международную арену", - сказал Широков РИА Новости.
В 2022 году IIHF
отстранила сборные России
и Белоруссии
от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине
. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняли французы, которые потерпели четыре поражения в четырех матчах на турнире.