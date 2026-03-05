Рейтинг@Mail.ru
Широков рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры
Хоккей
 
18:52 05.03.2026
Широков рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры
Широков рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры
Нападающий новосибирской "Сибири" Сергей Широков заявил РИА Новости, что чувствует в себе силы и желание играть в хоккей, но решение о продолжении карьеры... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T18:52:00+03:00
2026-03-05T18:52:00+03:00
россия
Широков рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры

Широков: есть желание и силы играть, но решение о будущем приму после сезона

ШАНХАЙ, 5 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий новосибирской "Сибири" Сергей Широков заявил РИА Новости, что чувствует в себе силы и желание играть в хоккей, но решение о продолжении карьеры примет только по окончании сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Широков в 51 матче сезона-2025/26 КХЛ набрал 17 очков (6 голов и 11 передач). Его контракт истекает по окончании сезона.
"Посмотрим, как сложится ситуация. Для начала нам надо доиграть этот сезон, сыграть в плей-офф. Все мысли только об этом. Решение буду принимать уже по окончании сезона. Сейчас по этому поводу мне сказать нечего. Силы и желание играть в хоккей у меня есть, они же есть и для того, чтобы с удовольствием приходить на тренировки. Ведь сама игра - это праздник для нас. Но самое трудное - тренироваться, каждый день находить в себе силы просыпаться рано утром и идти на тренировку. Это и есть самое важное", - сказал хоккеист "Сибири".
Широкову 39 лет. В составе сборной России он стал двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Вместе с петербургским СКА форвард выиграл Кубок Гагарина в 2017 году.
