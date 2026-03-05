Широков рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры

ШАНХАЙ, 5 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий новосибирской "Сибири" Сергей Широков заявил РИА Новости, что чувствует в себе силы и желание играть в хоккей, но решение о продолжении карьеры примет только по окончании сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).