Wildberries не ведет переговоры с РПЛ о титульном спонсорстве
Футбол
 
12:57 05.03.2026
Wildberries не ведет переговоры с РПЛ о титульном спонсорстве
Wildberries не ведет переговоры с РПЛ о титульном спонсорстве
Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) не ведет переговоры с футбольной Российской премьер-лигой (РПЛ) о возможном спонсорстве, сообщили РИА Новости в...
2026
российская премьер-лига (рпл), wildberries, спорт
Футбол, Российская премьер-лига (РПЛ), Wildberries, Спорт
Wildberries не ведет переговоры с РПЛ о титульном спонсорстве

В Wildberries заявили, что не ведут переговоры с РПЛ о титульном спонсорстве

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) не ведет переговоры с футбольной Российской премьер-лигой (РПЛ) о возможном спонсорстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Ранее championat.com сообщил, что руководство РПЛ думает над сменой титульного спонсора и рассматривает на это место ряд компаний, включая Wildberries.
"Данная информация не соответствует действительности. Компания РВБ не ведет диалог с РПЛ", - заявили в пресс-службе организации.
Мостовой сравнил судейство в последних матчах Кубка России и РПЛ
ФутболРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Вайлдберриз (Wildberries)Спорт
 
