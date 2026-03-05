Wildberries не ведет переговоры с РПЛ о титульном спонсорстве

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) не ведет переговоры с футбольной Российской премьер-лигой (РПЛ) о возможном спонсорстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Ранее championat.com сообщил, что руководство РПЛ думает над сменой титульного спонсора и рассматривает на это место ряд компаний, включая Wildberries.

"Данная информация не соответствует действительности. Компания РВБ не ведет диалог с РПЛ", - заявили в пресс-службе организации.