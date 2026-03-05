Рейтинг@Mail.ru
Глава ПКР рассказал об отношении к россиянам на Паралимпиаде
15:10 05.03.2026
Глава ПКР рассказал об отношении к россиянам на Паралимпиаде
спорт, италия, россия, милан, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры, павел рожков, паралимпийские игры
Спорт, Италия, Россия, Милан, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры, Павел Рожков, Паралимпийские игры
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПавел Рожков
Павел Рожков. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил журналистам, что представители других стран доброжелательно относятся к российским спортсменам перед стартом Игр в Италии.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах ПКР. Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. Шесть российских параатлетов выступят на турнире с флагом и гимном.
"Наши спортсмены проходили тренировочные мероприятия в Италии. И горнолыжники, и лыжники отмечают очень доброжелательное отношение итальянцев к нашим спортсменам и к России вообще. В местах тренировочных мероприятий также проходили тренировки представителей других стран. Они тоже отмечались доброжелательностью и желанием помочь. Они отдают дань уважения мастерству наших, потому что приехали одни из самых топовых спортсменов не только России, но и мира", - заявил Рожков.
"Что касается Паралимпийской деревни, мы встречаемся и общаемся со спортсменами из разных стран. За все те дни, что мы здесь, ни одного проявления негатива мы не видели. В том числе и в столовой, когда примерно в одно время приходят представители всех команд. Все ведут себя так, что мы единая паралимпийская семья. Все с удовольствием общаются, наши спортсмены высокообразованные и почти все очень хорошо говорят на английском языке", - добавил Рожков.
Украинцам запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде
2 марта, 21:38
 
