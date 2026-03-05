https://ria.ru/20260305/rozhkov-2078762820.html
Глава ПКР рассказал об отношении к россиянам на Паралимпиаде
Глава ПКР рассказал об отношении к россиянам на Паралимпиаде
Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил журналистам, что представители других стран доброжелательно относятся к российским спортсменам... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Рожков заявил о доброжелательном отношении к российским паралимпийцам
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил журналистам, что представители других стран доброжелательно относятся к российским спортсменам перед стартом Игр в Италии.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах ПКР. Паралимпиада в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
пройдет с 6 по 15 марта. Шесть российских параатлетов выступят на турнире с флагом и гимном.
"Наши спортсмены проходили тренировочные мероприятия в Италии
. И горнолыжники, и лыжники отмечают очень доброжелательное отношение итальянцев к нашим спортсменам и к России
вообще. В местах тренировочных мероприятий также проходили тренировки представителей других стран. Они тоже отмечались доброжелательностью и желанием помочь. Они отдают дань уважения мастерству наших, потому что приехали одни из самых топовых спортсменов не только России, но и мира", - заявил Рожков
.
"Что касается Паралимпийской деревни, мы встречаемся и общаемся со спортсменами из разных стран. За все те дни, что мы здесь, ни одного проявления негатива мы не видели. В том числе и в столовой, когда примерно в одно время приходят представители всех команд. Все ведут себя так, что мы единая паралимпийская семья. Все с удовольствием общаются, наши спортсмены высокообразованные и почти все очень хорошо говорят на английском языке", - добавил Рожков.