Глава ПКР рассказал об отношении к россиянам на Паралимпиаде

"Что касается Паралимпийской деревни, мы встречаемся и общаемся со спортсменами из разных стран. За все те дни, что мы здесь, ни одного проявления негатива мы не видели. В том числе и в столовой, когда примерно в одно время приходят представители всех команд. Все ведут себя так, что мы единая паралимпийская семья. Все с удовольствием общаются, наши спортсмены высокообразованные и почти все очень хорошо говорят на английском языке", - добавил Рожков.