Глава ПКР сравнил условия проживания в Италии и в Сочи
Глава ПКР сравнил условия проживания в Италии и в Сочи - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Глава ПКР сравнил условия проживания в Италии и в Сочи
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что условия проживания российских спортсменов в Паралимпийских деревнях в Милане и... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
павел рожков
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
Рожков: условия проживания в Италии не могут сравниться с теми, что были в Сочи