Матч за Суперкубок России по регби пройдет на новом стадионе в Монине

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Матч за Суперкубок России по регби между казанской "Стрелой" и московским "Динамо" пройдет на новом стадионе "ВВА-Подмосковье" в Монине, сообщается на сайте Федерации регби России.

"Современная спортивная арена оборудована игровым полем размером 71,5 на 128,5 метров с естественным газоном и системой подогрева. Стадион включает четыре трибуны общей вместимостью порядка 7,5 тысяч зрителей и предназначен для тренировок спортсменов, а также региональных, федеральных и международных соревнований высокого уровня", - говорится в сообщении.