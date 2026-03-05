Рейтинг@Mail.ru
Матч за Суперкубок России по регби пройдет на новом стадионе в Монине
16:11 05.03.2026 (обновлено: 16:47 05.03.2026)
Матч за Суперкубок России по регби пройдет на новом стадионе в Монине
Матч за Суперкубок России по регби пройдет на новом стадионе в Монине
спорт, россия, монино, казань, вва-подмосковье, регби
Спорт, Россия, Монино, Казань, ВВА-Подмосковье, Регби
Матч за Суперкубок России по регби пройдет на новом стадионе в Монине

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Матч за Суперкубок России по регби между казанской "Стрелой" и московским "Динамо" пройдет на новом стадионе "ВВА-Подмосковье" в Монине, сообщается на сайте Федерации регби России.
Встреча между чемпионом страны "Стрелой" и обладателем кубка "Динамо" запланирована на 25 апреля. Эта игра станет первой на новом стадионе на Новинском шоссе.
"Современная спортивная арена оборудована игровым полем размером 71,5 на 128,5 метров с естественным газоном и системой подогрева. Стадион включает четыре трибуны общей вместимостью порядка 7,5 тысяч зрителей и предназначен для тренировок спортсменов, а также региональных, федеральных и международных соревнований высокого уровня", - говорится в сообщении.
В октябре в финальном матче чемпионата России в Казани регбисты казанской "Стрелы" обыграли московское "Динамо" (32:30) и впервые в истории стали чемпионами страны. "Бело-голубые" впервые в истории завоевали медали турнира.
Юхан Элиаш - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В FIS никто не хочет видеть Россию, кроме президента Элиаша, заявила Вяльбе
