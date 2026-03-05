Серебряный призер Олимпиады объявила о завершении карьеры

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в Италии швейцарская лыжница Надин Фендрих объявила, что завершит карьеру по окончании сезона.

Последнюю гонку в карьере Фендрих проведет в конце марта на чемпионате Швейцарии в Ле-Дьяблере.

"Возможность превратить свое хобби в профессию - это огромная привилегия. Я чрезвычайно благодарна за все эти годы, в течение которых я могла работать над своими навыками и совершенствоваться вместе с моей командой. Завоевать медаль на Олимпийских играх всегда было моей мечтой", - приводит слова спортсменки сайт Федерации лыжных видов спорта Швейцарии.