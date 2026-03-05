https://ria.ru/20260305/prizer-2078722574.html
Серебряный призер Олимпиады объявила о завершении карьеры
Серебряный призер Олимпиады объявила о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Серебряный призер Олимпиады объявила о завершении карьеры
Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в Италии швейцарская лыжница Надин Фендрих объявила, что завершит карьеру по окончании сезона. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T13:26:00+03:00
2026-03-05T13:26:00+03:00
2026-03-05T13:37:00+03:00
лыжные гонки
спорт
швейцария
италия
надин фендрих
швейцария
италия
Новости
ru-RU
спорт, швейцария, италия, надин фендрих
Серебряный призер Олимпиады объявила о завершении карьеры
Серебряный призер Игр Фендрих объявила о завершении карьеры по окончании сезона
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в Италии швейцарская лыжница Надин Фендрих объявила, что завершит карьеру по окончании сезона.
Последнюю гонку в карьере Фендрих
проведет в конце марта на чемпионате Швейцарии
в Ле-Дьяблере.
"Возможность превратить свое хобби в профессию - это огромная привилегия. Я чрезвычайно благодарна за все эти годы, в течение которых я могла работать над своими навыками и совершенствоваться вместе с моей командой. Завоевать медаль на Олимпийских играх всегда было моей мечтой", - приводит слова спортсменки сайт Федерации лыжных видов спорта Швейцарии.
Фендрих 30 лет. На Олимпиаде 2026 года швейцарка завоевала серебро в командном спринте вместе с Надей Келин. Также в ее активе серебро и две бронзы чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она занимает второе место в спринтерском зачете Кубка мира.