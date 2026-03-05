Рейтинг@Mail.ru
Серебряный призер Олимпиады объявила о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
13:26 05.03.2026 (обновлено: 13:37 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/prizer-2078722574.html
Серебряный призер Олимпиады объявила о завершении карьеры
Серебряный призер Олимпиады объявила о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Серебряный призер Олимпиады объявила о завершении карьеры
Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в Италии швейцарская лыжница Надин Фендрих объявила, что завершит карьеру по окончании сезона. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T13:26:00+03:00
2026-03-05T13:37:00+03:00
лыжные гонки
спорт
швейцария
италия
надин фендрих
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078724393_0:95:1213:777_1920x0_80_0_0_db7f39b7406b387fa0424cb1feaa804b.jpg
https://ria.ru/20260225/vyalbe-2076570449.html
швейцария
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078724393_0:95:1213:1005_1920x0_80_0_0_ff9fb9c00856c9ecf0150c0e63cbf01d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, швейцария, италия, надин фендрих
Лыжные гонки, Спорт, Швейцария, Италия, Надин Фендрих
Серебряный призер Олимпиады объявила о завершении карьеры

Серебряный призер Игр Фендрих объявила о завершении карьеры по окончании сезона

© REUTERS / Kai PfaffenbachНадин Фендрих
Надин Фендрих - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Надин Фендрих. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в Италии швейцарская лыжница Надин Фендрих объявила, что завершит карьеру по окончании сезона.
Последнюю гонку в карьере Фендрих проведет в конце марта на чемпионате Швейцарии в Ле-Дьяблере.
"Возможность превратить свое хобби в профессию - это огромная привилегия. Я чрезвычайно благодарна за все эти годы, в течение которых я могла работать над своими навыками и совершенствоваться вместе с моей командой. Завоевать медаль на Олимпийских играх всегда было моей мечтой", - приводит слова спортсменки сайт Федерации лыжных видов спорта Швейцарии.
Фендрих 30 лет. На Олимпиаде 2026 года швейцарка завоевала серебро в командном спринте вместе с Надей Келин. Также в ее активе серебро и две бронзы чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она занимает второе место в спринтерском зачете Кубка мира.
Сергей Устюгов - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Вяльбе: думаю, что Устюгов завершает карьеру
25 февраля, 10:36
 
Лыжные гонкиСпортШвейцарияИталияНадин Фендрих
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Лион
    Ланс
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала