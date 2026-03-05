https://ria.ru/20260305/pkr-2078740539.html
Глава ПКР заявил, что все обязательства IPC полностью выполняются
Глава ПКР заявил, что все обязательства IPC полностью выполняются - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Глава ПКР заявил, что все обязательства IPC полностью выполняются
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью выполняет все обязательства. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
Новости
Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Рожков заявил, что все обязательства IPC полностью выполняются без оговорок