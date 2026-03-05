Рейтинг@Mail.ru
Глава ПКР заявил, что все обязательства IPC полностью выполняются - 05.03.2026
05.03.2026
Глава ПКР заявил, что все обязательства IPC полностью выполняются
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью выполняет все обязательства. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026
Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Рожков заявил, что все обязательства IPC полностью выполняются без оговорок

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью выполняет все обязательства.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Россияне выступят на соревнованиях с флагом и гимном.
"Начиная с 2014 года мы впервые можем располагаться в деревне с флагом, всей символикой. Все обязательства IPC полностью выполняются. Никаких оговорок нет. Все члены нашей делегации, 23 человека, аккредитованы, все размещены в Паралимпийских деревнях в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Лыжники здесь тренируются почти месяц, они начнут жить в деревне 10-го", - сказал глава миссии сборной команды России на Паралимпийских играх журналистам.
