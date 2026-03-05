Медведев провел первую тренировку в США перед "Мастерсом"

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев провел первую тренировку по прибытии в США для участия в турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, сообщает журналист Шэд Пауэрс в соцсети X.
Ранее сообщалось, что российские теннисисты Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев, которые не успели покинуть Дубай после завершения турнира категории АТР 500 до закрытия воздушного пространства ОАЭ, прибыли в Лос-Анджелес. Теннисисты добирались из Омана в США транзитом через Стамбул.
Ранее Медведев и Рублев были вынуждены пропустить выставочный турнир смешанных пар перед "Мастерсом" в Индиан-Уэллсе. Соревнования проходят с 4 по 15 марта. Медведев, Рублев и Хачанов должны начать состязания со второго круга.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство, а организаторы спортивных мероприятий отменили или перенесли соревнования в данном регионе.
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
4 марта, 08:00