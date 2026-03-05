Медведев провел первую тренировку в США перед "Мастерсом"

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев провел первую тренировку по прибытии в США для участия в турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, сообщает журналист Шэд Пауэрс в соцсети X.