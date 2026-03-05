https://ria.ru/20260305/korostelev-2078778045.html
Коростелев пошутил об участии в молодежном ЧМ
Коростелев пошутил об участии в молодежном ЧМ - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Коростелев пошутил об участии в молодежном ЧМ
Российский лыжник Савелий Коростелев в шутку заявил, что стал старым для участия в молодежных чемпионатах мира. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T15:48:00+03:00
2026-03-05T15:48:00+03:00
2026-03-05T15:48:00+03:00
лыжные гонки
спорт
лиллехаммер
хельсинки
лахти
савелий коростелев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030805_0:49:3469:2000_1920x0_80_0_0_a49d66a4f6ff62b354f129516f8ccf81.jpg
https://ria.ru/20260304/sorin-2078450465.html
лиллехаммер
хельсинки
лахти
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030805_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_6ea5ad2bd15c6cbd00db74652c1c8190.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, лиллехаммер, хельсинки, лахти, савелий коростелев
Лыжные гонки, Спорт, Лиллехаммер, Хельсинки, Лахти, Савелий Коростелев
Коростелев пошутил об участии в молодежном ЧМ
Коростелев: есть ощущение, что уже староват для молодежного чемпионата мира
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев в шутку заявил, что стал старым для участия в молодежных чемпионатах мира.
В четверг Коростелев
занял второе место в масс-старте на 20 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам среди спортсменов не старше 23 лет, который проходит в норвежском Лиллехаммере
.
"Ощущение, что я уже староват для молодежного чемпионата мира. По гонке: старался давить, держать хорошую скорость. Она была хорошей, но было сложно всю гонку давить. Когда я решил передохнуть, группа стала уже больше. Старался оторваться от нее, но было очень тяжело", - заявил Коростелев после гонки.
Также спортсмен заявил, что вечером в четверг отправится в Хельсинки
, где начнет подготовку к гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в финском Лахти
.
Коростелеву 22 года. Он является двукратным чемпионом мира и серебряным призером мирового первенства среди юниоров. На Олимпийских играх в Италии
лучшим результатом Коростелева стало четвертое место в скиатлоне. В масс-старте на 50 км он стал пятым, в гонке с раздельным стартом - 15-м. В спринте россиянин не смог выйти в четвертьфинал.