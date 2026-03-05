Рейтинг@Mail.ru
Коростелев пошутил об участии в молодежном ЧМ
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
15:48 05.03.2026
Коростелев пошутил об участии в молодежном ЧМ
Коростелев пошутил об участии в молодежном ЧМ - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Коростелев пошутил об участии в молодежном ЧМ
Российский лыжник Савелий Коростелев в шутку заявил, что стал старым для участия в молодежных чемпионатах мира. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
лыжные гонки
спорт
лиллехаммер
хельсинки
лахти
савелий коростелев
лиллехаммер
хельсинки
лахти
спорт, лиллехаммер, хельсинки, лахти, савелий коростелев
Лыжные гонки, Спорт, Лиллехаммер, Хельсинки, Лахти, Савелий Коростелев
Коростелев пошутил об участии в молодежном ЧМ

Коростелев: есть ощущение, что уже староват для молодежного чемпионата мира

Российский спортсмен Савелий Коростелев на зимних Олимпийских играх 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев на зимних Олимпийских играх 2026. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев в шутку заявил, что стал старым для участия в молодежных чемпионатах мира.
В четверг Коростелев занял второе место в масс-старте на 20 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам среди спортсменов не старше 23 лет, который проходит в норвежском Лиллехаммере.
"Ощущение, что я уже староват для молодежного чемпионата мира. По гонке: старался давить, держать хорошую скорость. Она была хорошей, но было сложно всю гонку давить. Когда я решил передохнуть, группа стала уже больше. Старался оторваться от нее, но было очень тяжело", - заявил Коростелев после гонки.
Также спортсмен заявил, что вечером в четверг отправится в Хельсинки, где начнет подготовку к гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Коростелеву 22 года. Он является двукратным чемпионом мира и серебряным призером мирового первенства среди юниоров. На Олимпийских играх в Италии лучшим результатом Коростелева стало четвертое место в скиатлоне. В масс-старте на 50 км он стал пятым, в гонке с раздельным стартом - 15-м. В спринте россиянин не смог выйти в четвертьфинал.
