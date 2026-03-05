Рейтинг@Mail.ru
Коростелев завоевал серебро на молодежном чемпионате мира в Норвегии
Лыжные гонки
 
05.03.2026
Коростелев завоевал серебро на молодежном чемпионате мира в Норвегии
Коростелев завоевал серебро на молодежном чемпионате мира в Норвегии
Участник Олимпийских игр в Италии Савелий Коростелев занял второе место в масс-старте свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам среди спортсменов не... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Коростелев завоевал серебро на молодежном чемпионате мира в Норвегии

Лыжник Коростелев стал вторым в масс-старте на молодежном чемпионате мира

Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Участник Олимпийских игр в Италии Савелий Коростелев занял второе место в масс-старте свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам среди спортсменов не старше 23 лет, который проходит в норвежском Лиллехаммере.
Коростелев преодолел дистанцию 20 км за 43 минуты 32,8 секунды. Первое место занял немец Элиас Кек (43.32,5), третьим стал канадец Ксавье Маккивер (43.33,1).
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Непряева.
Коростелеву 22 года. Он является двукратным чемпионом мира и серебряным призером мирового первенства среди юниоров. На Олимпийских играх в Италии лучшим результатом Коростелева стало четвертое место в скиатлоне. В масс-старте на 50 км он стал пятым, в гонке с раздельным стартом - 15-м. В спринте россиянин не смог выйти в четвертьфинал.
Российский спортсмен Савелий Коростелев на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Будет красивее": Вяльбе оценила перспективы Коростелева на следующем КМ
Лыжные гонки
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
