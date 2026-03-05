Рейтинг@Mail.ru
"Будет красивее": Вяльбе оценила перспективы Коростелева на следующем КМ
Лыжные гонки
 
12:23 05.03.2026
"Будет красивее": Вяльбе оценила перспективы Коростелева на следующем КМ
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что российский лыжник Савелий Коростелев будет красивее смотреться в следующем сезоне Кубка
спорт, савелий коростелев, дарья непряева, спортивный арбитражный суд (cas)
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Спортивный арбитражный суд (CAS)
"Будет красивее": Вяльбе оценила перспективы Коростелева на следующем КМ

Вяльбе: Коростелев будет красивее смотреться в следующем сезоне Кубка мира

Российский спортсмен Савелий Коростелев на зимних Олимпийских играх 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев на зимних Олимпийских играх 2026. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что российский лыжник Савелий Коростелев будет красивее смотреться в следующем сезоне Кубка мира.
Лучшим результатом Коростелева в Кубке мира-2025/26 стало четвертое место в скиатлоне на этапе в Фалуне и четвертое место в масс-старте свободным стилем в Валь-ди-Фьемме. В общем зачете "Тур де Ски" Коростелев стал восьмым.
"На Кубке мира, конечно, хочется, чтобы кто-то уже до медали доехал. Думаю, на следующий год Савелий будет более, как говорится, красивее смотреться. А вот в спринте пока так не получается", - отметила Вяльбе в разговоре с РИА Новости.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Дарья Непряева.
Егор Сорин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Не уверен, что им стыдно": Егор Сорин – о Коростелеве, Большунове и Клебо
4 марта, 13:50
 
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
