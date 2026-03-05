https://ria.ru/20260305/korostelev-2078703659.html
"Будет красивее": Вяльбе оценила перспективы Коростелева на следующем КМ
"Будет красивее": Вяльбе оценила перспективы Коростелева на следующем КМ - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Будет красивее": Вяльбе оценила перспективы Коростелева на следующем КМ
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что российский лыжник Савелий Коростелев будет красивее смотреться в следующем сезоне Кубка РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Будет красивее": Вяльбе оценила перспективы Коростелева на следующем КМ
Вяльбе: Коростелев будет красивее смотреться в следующем сезоне Кубка мира
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что российский лыжник Савелий Коростелев будет красивее смотреться в следующем сезоне Кубка мира.
Лучшим результатом Коростелева в Кубке мира-2025/26 стало четвертое место в скиатлоне на этапе в Фалуне и четвертое место в масс-старте свободным стилем в Валь-ди-Фьемме. В общем зачете "Тур де Ски" Коростелев стал восьмым.
"На Кубке мира, конечно, хочется, чтобы кто-то уже до медали доехал. Думаю, на следующий год Савелий будет более, как говорится, красивее смотреться. А вот в спринте пока так не получается", - отметила Вяльбе в разговоре с РИА Новости.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS)
признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев
, Никита Денисов и Дарья Непряева
.