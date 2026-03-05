"Будет красивее": Вяльбе оценила перспективы Коростелева на следующем КМ

Лучшим результатом Коростелева в Кубке мира-2025/26 стало четвертое место в скиатлоне на этапе в Фалуне и четвертое место в масс-старте свободным стилем в Валь-ди-Фьемме. В общем зачете "Тур де Ски" Коростелев стал восьмым.

"На Кубке мира, конечно, хочется, чтобы кто-то уже до медали доехал. Думаю, на следующий год Савелий будет более, как говорится, красивее смотреться. А вот в спринте пока так не получается", - отметила Вяльбе в разговоре с РИА Новости.