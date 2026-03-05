Рейтинг@Mail.ru
Решение о месте проведения "Финалиссимы" примут до 15 марта - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:59 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/finalissima-2078733699.html
Решение о месте проведения "Финалиссимы" примут до 15 марта
Решение о месте проведения "Финалиссимы" примут до 15 марта - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Решение о месте проведения "Финалиссимы" примут до 15 марта
Окончательное решение о месте проведения матча за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T13:59:00+03:00
2026-03-05T13:59:00+03:00
футбол
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
катар
аргентина
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834135821_0:10:3046:1723_1920x0_80_0_0_1160af2a6197be1ab3437a28caba8c57.jpg
https://ria.ru/20260305/krasnodar-2078732421.html
катар
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834135821_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5576431f513ffbf9e39c484e45cfc7e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), катар, аргентина, испания
Футбол, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Катар, Аргентина, Испания
Решение о месте проведения "Финалиссимы" примут до 15 марта

Решение о возможном переносе "Финалиссимы" из Катара примут до 15 марта

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтадион "Лусаил Айконик" в Лусаиле
Стадион Лусаил Айконик в Лусаиле - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Окончательное решение о месте проведения матча за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки соответственно, будет принято до 15 марта, сообщает агентство EFE со ссылкой на заявление Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Изначально встреча между командами была запланирована на 27 марта, матч должен принять стадион "Лусаил" в Катаре, начало - 21:00 мск. Ранее Футбольная ассоциация Катара (QFA) объявила о переносе всех турниров и соревнований из-за нестабильности обстановки в регионе до особого распоряжения, однако не упомянула матч между сборными Испании и Аргентины. Также СМИ сообщали, что "Финалиссима" может быть перенесена в Лондон, Милан или Рим.
"Мы осознаем спекуляции вокруг финала, учитывая ситуацию в регионе. На данный момент альтернативные места проведения не рассматриваются", - заявили в УЕФА.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство, а организаторы спортивных мероприятий отменили или перенесли соревнования.
Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины. В 2022 году аргентинцы обыграли команду Италии со счетом 3:0 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Болельщики ПФК ЦСКА - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Краснодар" обвинил фанатов ЦСКА в расизме
Вчера, 13:57
 
ФутболСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)КатарАргентинаИспания
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    Лион
    Ланс
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала