Решение о месте проведения "Финалиссимы" примут до 15 марта

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Окончательное решение о месте проведения матча за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки соответственно, будет принято до 15 марта, сообщает агентство EFE со ссылкой на заявление Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Изначально встреча между командами была запланирована на 27 марта, матч должен принять стадион "Лусаил" в Катаре, начало - 21:00 мск. Ранее Футбольная ассоциация Катара (QFA) объявила о переносе всех турниров и соревнований из-за нестабильности обстановки в регионе до особого распоряжения, однако не упомянула матч между сборными Испании и Аргентины. Также СМИ сообщали, что "Финалиссима" может быть перенесена в Лондон, Милан или Рим.

"Мы осознаем спекуляции вокруг финала, учитывая ситуацию в регионе. На данный момент альтернативные места проведения не рассматриваются", - заявили в УЕФА.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство, а организаторы спортивных мероприятий отменили или перенесли соревнования.