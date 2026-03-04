Рейтинг@Mail.ru
Жамбалова рассказала, что ее мотивирует
Лыжные гонки
 
13:15 04.03.2026
Жамбалова рассказала, что ее мотивирует
Жамбалова рассказала, что ее мотивирует
Лыжница Алиса Жамбалова рассказала РИА Новости, что ее первая победа на чемпионате России очень мотивирует и она сможет попробовать камчатского краба с чистой... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Жамбалова рассказала, что ее мотивирует

Жамбалова призналась, что ее мотивирует завоеванный титул чемпионки России

Алиса Жамбалова
Алиса Жамбалова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Алиса Жамбалова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжница Алиса Жамбалова рассказала РИА Новости, что ее первая победа на чемпионате России очень мотивирует и она сможет попробовать камчатского краба с чистой совестью.
В среду первая команда Тюменской области, которую представляли Екатерина Смирнова, Жамбалова, Карина Гончарова и Елизавета Пантрина, выиграла эстафету 4 по 7,5 км на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске.
"Первая победа, да. Вчера от нас она немного уплыла. Усталость, конечно, появилась. Но ты понимаешь, что все спортсмены прошли такое же количество гонок, как и я, и мы все в одинаковых условиях. Погода, конечно, сегодня внесла свои коррективы, потому что на своем этапе я хотела сделать небольшой отрыв, чтобы девчонкам на следующем этапе бежалось поспокойнее. Тем не менее итоговый результат общими усилиями у нас вышел на чемпионский титул", - сказала Жамбалова.
"Нигде такого нет, чтобы погода так резко менялась. Но, в принципе, мне на Сахалине очень нравится: здесь очень гостеприимные люди, и трасса тоже сделана на высшем уровне. Чемпионат России проходит на ура. Очень мотивирует чемпионский титул, а краб - это очень приятный приз, дополнение. Я еще краба не пробовала, но сегодня уже попробую. С чистой совестью, собственного краба!" - отметила лыжница.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Лучший лыжник России Большунов отказался от предложения сменить гражданство
3 марта, 11:43
 
Лыжные гонкиСпортРоссияТюменская областьЮжно-СахалинскАлиса ЖамбаловаЕкатерина Смирнова
 
