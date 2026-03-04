Итальянская теннисистка рассказала об угрозах и требованиях проиграть матч

«

"Около 13:00 я получила сообщение в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Мне и моей семье угрожали, если я выиграю матч. Они упомянули моих родителей, место моего рождения и прислали фотографию пистолета. Я рассказываю обо всем этом в видео, потому что считаю неправильным оказывать на меня такое давление или создавать такого рода дискомфорт перед матчем, заставлять меня чувствовать себя в опасности. Поэтому я сразу же обратилась в WTA, и они обеспечили мне дополнительную охрану, были очень внимательны, проводив меня до машины после матча", - сказала Стефанини на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).