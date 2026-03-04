Рейтинг@Mail.ru
Итальянская теннисистка рассказала об угрозах и требованиях проиграть матч - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Теннис
 
12:08 04.03.2026
Итальянская теннисистка рассказала об угрозах и требованиях проиграть матч
Итальянская теннисистка рассказала об угрозах и требованиях проиграть матч
теннис
женская теннисная ассоциация (wta)
вокруг спорта
женская теннисная ассоциация (wta), вокруг спорта
Теннис, Женская теннисная ассоциация (WTA), Вокруг спорта
Итальянская теннисистка рассказала об угрозах и требованиях проиграть матч

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Итальянская теннисистка Лукреция Стефанини сообщила, что ей и ее семье угрожали убийством в случае победы над Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры в квалификации на турнире категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).
В понедельник Стефанини проиграла Хименес-Касинцевой со счетом 6:4, 4:6, 4:6 в первом круге квалификации турнира в Индиан-Уэллсе. Стефанини 27 лет, она является 138-й ракеткой мира. 20-летняя представительница Андорры идет на 97-й строчке мирового рейтинга.
«
"Около 13:00 я получила сообщение в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Мне и моей семье угрожали, если я выиграю матч. Они упомянули моих родителей, место моего рождения и прислали фотографию пистолета. Я рассказываю обо всем этом в видео, потому что считаю неправильным оказывать на меня такое давление или создавать такого рода дискомфорт перед матчем, заставлять меня чувствовать себя в опасности. Поэтому я сразу же обратилась в WTA, и они обеспечили мне дополнительную охрану, были очень внимательны, проводив меня до машины после матча", - сказала Стефанини на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Я не могу позволить себе быть запуганной или поддаваться влиянию из-за своей работы. Я считаю, что это не только работа, но и удовольствие, поэтому не могу представить, чтобы угрозы разрушили этот вид спорта. Я не придала этим сообщениям никакого значения, но я сообщила об этом и буду продолжать это делать, если вы продолжите присылать мне подобные сообщения", - добавила она.
Георгиос Франгулис делает предложение Арине Соболенко. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Соболенко согласилась выйти замуж за бразильского бизнесмена
ТеннисЖенская теннисная ассоциация (WTA)Вокруг спорта
 
