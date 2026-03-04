Рейтинг@Mail.ru
Ампутация за любовь к байкам: внук легенды кино СССР покоряет Паралимпиаду - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/shebbo-2078446793.html
Ампутация за любовь к байкам: внук легенды кино СССР покоряет Паралимпиаду
Ампутация за любовь к байкам: внук легенды кино СССР покоряет Паралимпиаду - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Ампутация за любовь к байкам: внук легенды кино СССР покоряет Паралимпиаду
Его бабушка - знаменитая советская актриса, а дед – легендарный режиссер. Сам он получил высшее образование в Великобритании, но катастрофа круто изменила его... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T13:40:00+03:00
2026-03-04T13:40:00+03:00
сноуборд
паралимпийские игры
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078444886_55:410:1033:960_1920x0_80_0_0_021ea564112289a528f66b18f4c4fc7d.jpg
https://ria.ru/20260212/payper-2073949096.html
https://ria.ru/20260219/filippov-ski-alpinist-vyigral-serebro-olimpiady-2075557590.html
https://ria.ru/20260226/eremin-2076939772.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Светлана Бонопартова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894538884_52:498:1076:1522_100x100_80_0_0_f9a9884caa3baeae042c03a68d704efd.jpg
Светлана Бонопартова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894538884_52:498:1076:1522_100x100_80_0_0_f9a9884caa3baeae042c03a68d704efd.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078444886_0:250:1080:1060_1920x0_80_0_0_dad63556ac6f525f4782d859a72d147d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сноуборд, паралимпийские игры, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт
Сноуборд, Паралимпийские игры, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт

Ампутация за любовь к байкам: внук легенды кино СССР покоряет Паралимпиаду

© Фото : соцсети Филиппа ШеббоФилипп Шеббо
Филипп Шеббо - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : соцсети Филиппа Шеббо
Читать в
MaxДзен
Светлана Бонопартова
Светлана Бонопартова
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Его бабушка - знаменитая советская актриса, а дед – легендарный режиссер. Сам он получил высшее образование в Великобритании, но катастрофа круто изменила его жизнь – теперь он надежда сборной России на Паралимпийских играх в Италии.

"Мечтал стать гоночным инженером, но случилась трагедия"

Каникулы в съемочных экспедициях, игры за кулисами и свободное общение со звездными актерами, которыми восхищалась вся страна - так выглядело детство Филиппа Шеббо, которого до пяти лет воспитывала его бабушка Галина Польских. Родители ребенка - актриса Мария Сурина и врач из Ливана Монзер Шеббо - в это время подготавливали условия для жизни семьи в Бейруте. Но прожить в Ливане дружным семейством долго не удалось и было принято решение вернуться в Россию.
Несмотря на попытки Польских приобщить внука к актерской профессии, призвание он нашел в другом - страсть мальчика к мотоциклам была заметна с самого детства. Даже сейчас на личной странице в Instagram* (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией) можно найти первые посты 2012 года, которые посвящены исключительно фотографиям байков.
© Фото : соцсети Филиппа ШеббоФилипп Шеббо
Филипп Шеббо - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : соцсети Филиппа Шеббо
Филипп Шеббо
Как отмечал сам Шеббо, у него всегда была мечта стать гоночным инженером. Для этого он получил образование в Лондоне и сумел попасть в тот мир, к которому так долго стремился. Но один вечер разрушил все планы.
В 2011 году, когда Шеббо было девятнадцать лет, из-за неисправности заднего колеса его мотоцикл врезался в отбойник. Перелом руки, нескольких фаланг пальцев, порез бедренной артерии и как следствие ампутация ноги. Очнулся в реанимации.
«
"Как будто страшный сон. Когда проснулся второй раз, вокруг меня был консилиум медсестер. Одна очень веселая говорит: "Вообще не переживай, сейчас такие технологии - будешь не только ходить, но и бегать". Этап из реанимации в обычную палату благодаря врачам прошел хорошо", - делился Филипп в эфире шоу "Звезды сошлись".
Фигуристка Пайпер Гиллес - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Рак, гибель матери, медаль Олимпиады: эту фигуристку обожают в России и США
12 февраля, 16:50

Спортивные протезы за 300 тысяч

Произошедшую ситуацию Шеббо принял довольно быстро. Главное было осознать: это не страшный сон, просто жизнь разделилась на до и после. Рядом постоянно поддерживали близкие и друзья, за состояние которых Филипп волновался не меньше, чем они за него.
«
"Бабушка очень сильно переживала, что не запретила мне этим заниматься, потому что я с детства интересовался экстремальными видами спорта. Боюсь представить, что творилось у нее в голове. Она не показывала (эмоций), когда заходила в палату, пыталась подбадривать, улыбаться, поэтому, наоборот, показывала только положительные эмоции. Но, естественно, как все родители, очень переживала", - рассказывал Шеббо.
Филиппа ждало долгое восстановление, однако любовь к экстремальным видам спорта не только не утихла, но как будто открыла второе дыхание. Шеббо поставил цель, что "жизнь после" точно не будет хуже "жизни до". Поэтому одни из первых фотографий в социальных сетях после аварии были посвящены его новому занятию - вейкборду.
© Фото : соцсети Филиппа ШеббоФилипп Шеббо
Филипп Шеббо - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : соцсети Филиппа Шеббо
Филипп Шеббо
На логичный вопрос, выдерживает ли такие увлечения протез, ответ простой - да, ведь их создает сам Филипп. Произошедшая трагедия заставила оставить мечты о гоночной инженерии в прошлом, но Шеббо открыл для себя не менее перспективное направление, которое вдохновлено его историей и хобби - теперь молодой человек руководит компанией, производящей протезы не только для повседневной жизни, но и для экстремальных видов спорта.
"Из-за того, что все это началось с моей личной потребности, начал разрабатывать (протезы) для себя. Затем увидел потребность в этом и от других. Люди с такими же ситуациями восхищались, пробовали, нравилось, это меня и подтолкнуло. Цены на модули варьируются. В среднем от 115 тысяч повседневные. Спортивные чуть дороже - от 300 тысяч каждый модуль", - поделился Шеббо. Позже созданная им компания стала официальным поставщиком паралимпийской сборной России по сноуборду.
Никита Филиппов на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Братан с гусарскими в кармане: русский парень добыл первую медаль Олимпиады
19 февраля, 18:46

Дебют на Паралимпиаде в 34 года

Увлечение экстремальными видами спорта не остановилось только на вейкборде. Еще во время реабилитации после ампутации Шеббо заинтересовал парасноуборд. Первые профессиональные соревнования в жизни Филиппа случились в декабре 2020 года, к которым он подготовился за пять дней и выступил на собственном протезе, чем эмоционально поделился в социальных сетях:
«
"Одним из лучших событий этого года стало для меня участие в чемпионате России по сноуборду, который проходил в Челябинской области. На прошлой неделе я впервые в жизни участвовал в двух дисциплинах: банкет-слалом и сноуборд-кросс. Было очень сложно привыкнуть с обеим трассам, особенно учитывая тот факт, что это были мои первые соревнования. У меня было пять дней на подготовку, во время которых тренеры сделали невозможное и помогли мне улучшить катание до уровня, необходимого для участия в чемпионате. Кроме того, мне удалось правильно настроить протез, который я спроектировал и собрал сам. В целом, эти соревнования стали для меня отличным опытом и показали, что разработанный мной протез позволяет добиваться высоких результатов".
© Фото : соцсети Филиппа ШеббоФилипп Шеббо
Филипп Шеббо - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : соцсети Филиппа Шеббо
Филипп Шеббо
В данный момент Шеббо является серебряным призером чемпионата России в сноуборд-кроссе, становился победителем Кубка страны и в составе сборной одержал победу на Кубке Европы. Уже 7 марта Филипп дебютирует на Паралимпиаде и будет бороться за самые высокие места.
Станислав Еремин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Взял бандитов, опередил Жириновского, стал отцом в 70: история легенды ЦСКА
26 февраля, 17:15
 
СноубордПаралимпийские игрыАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Оренбург
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Махачкала
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Трактор
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Автомобилист
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Краснодар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Ноттингем Форрест
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Вест Хэм
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Челси
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Аталанта
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетик Бильбао
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Марсель
    Тулуза
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала