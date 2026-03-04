Ампутация за любовь к байкам: внук легенды кино СССР покоряет Паралимпиаду

Его бабушка - знаменитая советская актриса, а дед – легендарный режиссер. Сам он получил высшее образование в Великобритании, но катастрофа круто изменила его жизнь – теперь он надежда сборной России на Паралимпийских играх в Италии.

"Мечтал стать гоночным инженером, но случилась трагедия"

Каникулы в съемочных экспедициях, игры за кулисами и свободное общение со звездными актерами, которыми восхищалась вся страна - так выглядело детство Филиппа Шеббо, которого до пяти лет воспитывала его бабушка Галина Польских. Родители ребенка - актриса Мария Сурина и врач из Ливана Монзер Шеббо - в это время подготавливали условия для жизни семьи в Бейруте. Но прожить в Ливане дружным семейством долго не удалось и было принято решение вернуться в Россию.

Несмотря на попытки Польских приобщить внука к актерской профессии, призвание он нашел в другом - страсть мальчика к мотоциклам была заметна с самого детства. Даже сейчас на личной странице в Instagram* (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией) можно найти первые посты 2012 года, которые посвящены исключительно фотографиям байков.

Как отмечал сам Шеббо, у него всегда была мечта стать гоночным инженером. Для этого он получил образование в Лондоне и сумел попасть в тот мир, к которому так долго стремился. Но один вечер разрушил все планы.

В 2011 году, когда Шеббо было девятнадцать лет, из-за неисправности заднего колеса его мотоцикл врезался в отбойник. Перелом руки, нескольких фаланг пальцев, порез бедренной артерии и как следствие ампутация ноги. Очнулся в реанимации.

« "Как будто страшный сон. Когда проснулся второй раз, вокруг меня был консилиум медсестер. Одна очень веселая говорит: "Вообще не переживай, сейчас такие технологии - будешь не только ходить, но и бегать". Этап из реанимации в обычную палату благодаря врачам прошел хорошо", - делился Филипп в эфире шоу "Звезды сошлись".

Спортивные протезы за 300 тысяч

Произошедшую ситуацию Шеббо принял довольно быстро. Главное было осознать: это не страшный сон, просто жизнь разделилась на до и после. Рядом постоянно поддерживали близкие и друзья, за состояние которых Филипп волновался не меньше, чем они за него.

« "Бабушка очень сильно переживала, что не запретила мне этим заниматься, потому что я с детства интересовался экстремальными видами спорта. Боюсь представить, что творилось у нее в голове. Она не показывала (эмоций), когда заходила в палату, пыталась подбадривать, улыбаться, поэтому, наоборот, показывала только положительные эмоции. Но, естественно, как все родители, очень переживала", - рассказывал Шеббо.

Филиппа ждало долгое восстановление, однако любовь к экстремальным видам спорта не только не утихла, но как будто открыла второе дыхание. Шеббо поставил цель, что "жизнь после" точно не будет хуже "жизни до". Поэтому одни из первых фотографий в социальных сетях после аварии были посвящены его новому занятию - вейкборду.

На логичный вопрос, выдерживает ли такие увлечения протез, ответ простой - да, ведь их создает сам Филипп. Произошедшая трагедия заставила оставить мечты о гоночной инженерии в прошлом, но Шеббо открыл для себя не менее перспективное направление, которое вдохновлено его историей и хобби - теперь молодой человек руководит компанией, производящей протезы не только для повседневной жизни, но и для экстремальных видов спорта.

"Из-за того, что все это началось с моей личной потребности, начал разрабатывать (протезы) для себя. Затем увидел потребность в этом и от других. Люди с такими же ситуациями восхищались, пробовали, нравилось, это меня и подтолкнуло. Цены на модули варьируются. В среднем от 115 тысяч повседневные. Спортивные чуть дороже - от 300 тысяч каждый модуль", - поделился Шеббо. Позже созданная им компания стала официальным поставщиком паралимпийской сборной России по сноуборду.

Дебют на Паралимпиаде в 34 года

Увлечение экстремальными видами спорта не остановилось только на вейкборде. Еще во время реабилитации после ампутации Шеббо заинтересовал парасноуборд. Первые профессиональные соревнования в жизни Филиппа случились в декабре 2020 года, к которым он подготовился за пять дней и выступил на собственном протезе, чем эмоционально поделился в социальных сетях:

« "Одним из лучших событий этого года стало для меня участие в чемпионате России по сноуборду, который проходил в Челябинской области. На прошлой неделе я впервые в жизни участвовал в двух дисциплинах: банкет-слалом и сноуборд-кросс. Было очень сложно привыкнуть с обеим трассам, особенно учитывая тот факт, что это были мои первые соревнования. У меня было пять дней на подготовку, во время которых тренеры сделали невозможное и помогли мне улучшить катание до уровня, необходимого для участия в чемпионате. Кроме того, мне удалось правильно настроить протез, который я спроектировал и собрал сам. В целом, эти соревнования стали для меня отличным опытом и показали, что разработанный мной протез позволяет добиваться высоких результатов".

