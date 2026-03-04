https://ria.ru/20260304/khokkey-2078389309.html
Капризов прокомментировал обновленный рекорд "Миннесоты" по голам
хоккей
спорт
кирилл капризов
тампа-бэй лайтнинг
национальная хоккейная лига (нхл)
мариан габорик
спорт, кирилл капризов, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл), мариан габорик
Капризов прокомментировал обновленный рекорд "Миннесоты" по голам
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский нападающий Кирилл Капризов заявил, что ему было приятно обновить рекорд "Миннесоты Уайлд" по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но отметил, что не будет придавать этому много внимания.
В ночь на среду "Миннесота" обыграла дома "Тампа-Бэй Лайтнинг
" (5:1), Капризов
отметился шайбой, которая стала для него 220-й в регулярных чемпионатах. Россиянин стал лучшим снайпером в истории клуба, опередив по голам словака Мариана Габорика
(219).
"Я мог забрасывать и в первом периоде, много было моментов в целом. Это хорошо, знаете ли, но всегда хочется большего, но лучше не думать об этом слишком много. Приятно, когда все пожимают руку, поздравляют и все такое, но теперь все уже позади, и нужно просто двигаться дальше", - приводит слова Капризова сайт клуба.
Капризову 28 лет, на протяжении всей карьеры в НХЛ
он представляет "Миннесоту" (с 2020 года), в 381 матче регулярных чемпионатов он набрал 461 очко (220 голов + 241 передача). В сентябре россиянин заключил новое соглашение с "Миннесотой", которое вступает в силу в сезоне-2026/27 и рассчитано на восемь лет. Среднегодовая зарплата россиянина составит 17 млн долларов. Суммарно он заработает по контракту 136 млн, что станет рекордом НХЛ.