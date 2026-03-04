Капризов прокомментировал обновленный рекорд "Миннесоты" по голам

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский нападающий Кирилл Капризов заявил, что ему было приятно обновить рекорд "Миннесоты Уайлд" по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но отметил, что не будет придавать этому много внимания.

"Я мог забрасывать и в первом периоде, много было моментов в целом. Это хорошо, знаете ли, но всегда хочется большего, но лучше не думать об этом слишком много. Приятно, когда все пожимают руку, поздравляют и все такое, но теперь все уже позади, и нужно просто двигаться дальше", - приводит слова Капризова сайт клуба.