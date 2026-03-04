Рейтинг@Mail.ru
Шайба Демидова не спасла "Монреаль" от поражения от "Сан-Хосе" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:46 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/khokkey-2078377043.html
Шайба Демидова не спасла "Монреаль" от поражения от "Сан-Хосе" в матче НХЛ
Шайба Демидова не спасла "Монреаль" от поражения от "Сан-Хосе" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Шайба Демидова не спасла "Монреаль" от поражения от "Сан-Хосе" в матче НХЛ
"Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T09:46:00+03:00
2026-03-04T09:46:00+03:00
хоккей
спорт
сан-хосе (город)
иван демидов
уилл смит
ярослав аскаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011270772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1434fe83cd56921900aa7a107abcf94.jpg
https://ria.ru/20260304/khokkey-2078342152.html
сан-хосе (город)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011270772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59aaa3cf0e957480cd47f63517e4f065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сан-хосе (город), иван демидов, уилл смит, ярослав аскаров
Хоккей, Спорт, Сан-Хосе (город), Иван Демидов, Уилл Смит, Ярослав Аскаров
Шайба Демидова не спасла "Монреаль" от поражения от "Сан-Хосе" в матче НХЛ

"Сан-Хосе" обыграл "Монреаль" в матче НХЛ, Демидов забил одну шайбу

© Фото : x.com/nhlХоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : x.com/nhl
Хоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сан-Хосе завершилась со счетом 7:5 (1:1, 3:1, 3:3). У хозяев отличились Коллин Граф (16-я минута), Майкл Миса (31), Маклин Селебрини (39), Александер Веннберг (39), Уилл Смит (44), Кифер Шервуд (57) и Адам Годетт (60). У проигравших шайбы забросили Оливер Капанен (7), Филипп Дано (26), Иван Демидов (46) и Алекс Ньюхук (46, 51).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 марта 2026 • начало в 06:00
Завершен
Сан-Хосе
7 : 5
Монреаль
15:32 • Collin Graf
(Will Smith, Macklin Celebrini)
30:28 • Michael Misa
38:23 • Macklin Celebrini
(Collin Graf)
38:48 • Александр Веннберг
(Кифер Шервуд)
43:29 • Will Smith
(Macklin Celebrini, Дмитрий Орлов)
56:34 • Кифер Шервуд
(Филипп Курашев, Уильям Эклунд)
59:55 • Адам Годетт
(Macklin Celebrini)
06:18 • Оливер Капанен
(Юрай Слафковский, Майк Мэтесон)
25:09 • Филлип Дано
(Майк Мэтесон, Джейк Эванс)
45:02 • Иван Демидов
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
45:20 • Алекс Ньюхук
(Джейк Эванс, Кайден Гуле)
50:56 • Алекс Ньюхук
(Брендан Галлахер, Майк Мэтесон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Демидов достиг отметки в 48 очков (13 голов + 35 передач) в текущем сезоне. Он идет четвертым в списке бомбардиров клуба в текущей "регулярке". Российский голкипер "акул" Ярослав Аскаров отразил 30 из 35 бросков по воротам.
"Сан-Хосе" выиграл третий матч подряд и с 64 очками занимает пятое место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Монреаль" (75 баллов) идет четвертым в Атлантическом дивизионе.
В другом матче дня голевая передача Валерия Ничушкина помогла "Колорадо Эвеланш" обыграть "Анахайм Дакс" (5:1).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Овечкин поднялся на 16-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Вчера, 03:13
 
ХоккейСпортСан-Хосе (город)Иван ДемидовУилл СмитЯрослав Аскаров
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Оренбург
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Махачкала
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Трактор
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Автомобилист
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Краснодар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Ноттингем Форрест
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Вест Хэм
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Челси
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Аталанта
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетик Бильбао
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Марсель
    Тулуза
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала