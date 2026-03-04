Шайба Демидова не спасла "Монреаль" от поражения от "Сан-Хосе" в матче НХЛ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сан-Хосе завершилась со счетом 7:5 (1:1, 3:1, 3:3). У хозяев отличились Коллин Граф (16-я минута), Майкл Миса (31), Маклин Селебрини (39), Александер Веннберг (39), Уилл Смит (44), Кифер Шервуд (57) и Адам Годетт (60). У проигравших шайбы забросили Оливер Капанен (7), Филипп Дано (26), Иван Демидов (46) и Алекс Ньюхук (46, 51).
04 марта 2026 • начало в 06:00
Завершен
15:32 • Collin Graf
(Will Smith, Macklin Celebrini)
30:28 • Michael Misa
38:23 • Macklin Celebrini
(Collin Graf)
38:48 • Александр Веннберг
43:29 • Will Smith
(Macklin Celebrini, Дмитрий Орлов)
56:34 • Кифер Шервуд
(Филипп Курашев, Уильям Эклунд)
59:55 • Адам Годетт
(Macklin Celebrini)
06:18 • Оливер Капанен
(Юрай Слафковский, Майк Мэтесон)
25:09 • Филлип Дано
45:02 • Иван Демидов
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
45:20 • Алекс Ньюхук
50:56 • Алекс Ньюхук
Демидов достиг отметки в 48 очков (13 голов + 35 передач) в текущем сезоне. Он идет четвертым в списке бомбардиров клуба в текущей "регулярке". Российский голкипер "акул" Ярослав Аскаров отразил 30 из 35 бросков по воротам.
"Сан-Хосе" выиграл третий матч подряд и с 64 очками занимает пятое место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Монреаль" (75 баллов) идет четвертым в Атлантическом дивизионе.
В другом матче дня голевая передача Валерия Ничушкина помогла "Колорадо Эвеланш" обыграть "Анахайм Дакс" (5:1).