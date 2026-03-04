Карякин обвинил FIDE в двойных стандартах после исключения из рейтинга

"Матч прошел официально, с судьей, по всем правилам. FIDE уже обсчитала партии, но затем нашла формальный повод отменить результат. Оказывается, если у одного из участников рейтинг выше 2700, уведомлять федерацию нужно за 30 дней. Но как это сделать, если решение о матче приняли за несколько дней до старта, а сам фестиваль подтвердился лишь за три недели?" - написал Карякин в своем Telegram-канале.