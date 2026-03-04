Карякин обвинил FIDE в двойных стандартах после исключения из рейтинга

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский гроссмейстер Сергей Карякин упрекнул Международную шахматную федерацию (FIDE) в двойных стандартах после повторного исключения из рейтинга организации.
В феврале гроссмейстер провел выставочный матч с Михаилом Марковым на фестивале "Российская шахматная корона. После этого в субботу Карякин впервые с июня 2024 года был включен в рейтинг FIDE и с 2750 очками расположился на десятой строчке. Согласно регламенту, шахматист автоматически исключается из рейтинга, если не участвует в турнирах в течение одного года. В понедельник он был исключен из списка, а FIDE заявила, что россиянин был возвращен в рейтинг организации по ошибке квалификационной комиссии.
"Матч прошел официально, с судьей, по всем правилам. FIDE уже обсчитала партии, но затем нашла формальный повод отменить результат. Оказывается, если у одного из участников рейтинг выше 2700, уведомлять федерацию нужно за 30 дней. Но как это сделать, если решение о матче приняли за несколько дней до старта, а сам фестиваль подтвердился лишь за три недели?" - написал Карякин в своем Telegram-канале.
Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник ранее заметил в соцсети Х, что в связи с этим правилом, по которому исключили из рейтинга Карякина, американец Хикару Накамура должен быть лишен баллов за турнир Maritime Open, из-за чего должен уступить место в турнире претендентов узбекистанцу Нодирбеку Абдусатторову.
"Двойные стандарты? При этом мы видим, как недавно Хикару Накамура играл в США, и вопрос уведомления не стал проблемой. Получается: когда хотят - правило "не замечают", когда хотят - находят повод. Где же здесь равные права для спортсменов? Для меня такая предвзятость не сюрприз. Гендиректор FIDE Эмиль Сутовский четыре года назад признавался что он был инициатором моей дисквалификации и отстранения сборных России от участия во Всемирной шахматной Олимпиаде. С тех пор прошло 4 года, а Сутовский по прежнему продолжает принимать все ключевые решения в организации", - добавил гроссмейстер.
Также Карякин отметил, что не намерен завершать карьеру. "Но главное вот что: я не заканчиваю карьеру. Я готов играть в блиц, в быстрые (шахматы) и теперь всерьез рассматриваю классические турниры. Мне интересны новые форматы, и я открыт к предложениям", - заключил он.
