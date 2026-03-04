Рейтинг@Mail.ru
Карякин обвинил FIDE в двойных стандартах после исключения из рейтинга
04.03.2026
Карякин обвинил FIDE в двойных стандартах после исключения из рейтинга
Карякин обвинил FIDE в двойных стандартах после исключения из рейтинга - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Карякин обвинил FIDE в двойных стандартах после исключения из рейтинга
Российский гроссмейстер Сергей Карякин упрекнул Международную шахматную федерацию (FIDE) в двойных стандартах после повторного исключения из рейтинга... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
спорт
шахматы
сша
россия
сергей карякин
международная федерация шахмат (fide)
владимир крамник
хикару накамура
Спорт, Шахматы, США, Россия, Сергей Карякин, Международная федерация шахмат (FIDE), Владимир Крамник, Хикару Накамура
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский гроссмейстер Сергей Карякин упрекнул Международную шахматную федерацию (FIDE) в двойных стандартах после повторного исключения из рейтинга организации.
В феврале гроссмейстер провел выставочный матч с Михаилом Марковым на фестивале "Российская шахматная корона. После этого в субботу Карякин впервые с июня 2024 года был включен в рейтинг FIDE и с 2750 очками расположился на десятой строчке. Согласно регламенту, шахматист автоматически исключается из рейтинга, если не участвует в турнирах в течение одного года. В понедельник он был исключен из списка, а FIDE заявила, что россиянин был возвращен в рейтинг организации по ошибке квалификационной комиссии.
ПМЭФ-2023. Шахматный вечер - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
FIDE объяснила включение Карякина в рейтинг ошибкой
2 марта, 13:43
"Матч прошел официально, с судьей, по всем правилам. FIDE уже обсчитала партии, но затем нашла формальный повод отменить результат. Оказывается, если у одного из участников рейтинг выше 2700, уведомлять федерацию нужно за 30 дней. Но как это сделать, если решение о матче приняли за несколько дней до старта, а сам фестиваль подтвердился лишь за три недели?" - написал Карякин в своем Telegram-канале.
Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник ранее заметил в соцсети Х, что в связи с этим правилом, по которому исключили из рейтинга Карякина, американец Хикару Накамура должен быть лишен баллов за турнир Maritime Open, из-за чего должен уступить место в турнире претендентов узбекистанцу Нодирбеку Абдусатторову.
"Двойные стандарты? При этом мы видим, как недавно Хикару Накамура играл в США, и вопрос уведомления не стал проблемой. Получается: когда хотят - правило "не замечают", когда хотят - находят повод. Где же здесь равные права для спортсменов? Для меня такая предвзятость не сюрприз. Гендиректор FIDE Эмиль Сутовский четыре года назад признавался что он был инициатором моей дисквалификации и отстранения сборных России от участия во Всемирной шахматной Олимпиаде. С тех пор прошло 4 года, а Сутовский по прежнему продолжает принимать все ключевые решения в организации", - добавил гроссмейстер.
Также Карякин отметил, что не намерен завершать карьеру. "Но главное вот что: я не заканчиваю карьеру. Я готов играть в блиц, в быстрые (шахматы) и теперь всерьез рассматриваю классические турниры. Мне интересны новые форматы, и я открыт к предложениям", - заключил он.
Гроссмейстер Сергей Карякин открывает смену для юных шахматистов ДНР в Артеке - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
На Украине заочно приговорили к девяти годам тюрьмы гроссмейстера Карякина
18 июля 2025, 17:24
 
