"Без золота не приезжай": ски-альпинист Филиппов посвятил победу на ЧЕ отцу

«

"Это моя первая победа. Я посвящаю ее отцу, у него сегодня день рождения. Он сказал: "Можешь не возвращаться без золотой медали". Поэтому я должен был победить. Было сложно, и после Олимпиады были нелучшие мысли в голове, но я сконцентрировался и выиграл, где-то немного повезло", - сказал Филиппов после финиша в спринте, трансляция которого опубликована на сайте Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).