"Без золота не приезжай": ски-альпинист Филиппов посвятил победу на ЧЕ отцу
"Без золота не приезжай": ски-альпинист Филиппов посвятил победу на ЧЕ отцу - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
"Без золота не приезжай": ски-альпинист Филиппов посвятил победу на ЧЕ отцу
Российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что посвятил победу на чемпионате Европы своему отцу, который в среду отмечает день рождения. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
"Без золота не приезжай": ски-альпинист Филиппов посвятил победу на ЧЕ отцу
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что посвятил победу на чемпионате Европы своему отцу, который в среду отмечает день рождения.
Филиппов в среду стал победителем спринта на чемпионате Европы, который проходит в Азербайджане.
"Это моя первая победа. Я посвящаю ее отцу, у него сегодня день рождения. Он сказал: "Можешь не возвращаться без золотой медали". Поэтому я должен был победить. Было сложно, и после Олимпиады были нелучшие мысли в голове, но я сконцентрировался и выиграл, где-то немного повезло", - сказал Филиппов после финиша в спринте, трансляция которого опубликована на сайте Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).
В феврале на Олимпиаде в Италии Филиппов завоевал в этой дисциплине серебро и стал единственным российским призером Игр. 23-летний спортсмен является 25-кратным чемпионом России.