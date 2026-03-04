Рейтинг@Mail.ru
Умер экс-президент Европейской конфедерации волейбола Александар Боричич
Волейбол
 
18:35 04.03.2026
Умер экс-президент Европейской конфедерации волейбола Александар Боричич
спорт, югославия, черногория, сербия, европейская конфедерация волейбола (cev), международная федерация волейбола (fivb)
Волейбол, Спорт, Югославия, Черногория, Сербия, Европейская конфедерация волейбола (CEV), Международная федерация волейбола (FIVB)
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экс-президент Европейской конфедерации волейбола (CEV) серб Александар Боричич умер в 78-летнем возрасте после непродолжительной болезни, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).
"FIVB и волейбольная семья выражают самые глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Александара Боричича, а также сербскому и европейскому волейбольному сообществу. Его преданность делу и лидерские качества на протяжении всей жизни оставили неизгладимый след в спорте и будут передаваться из поколения в поколение в волейбольном мире", - говорится в заявлении.
В период с 1969 по 1978 год Боричич провел 103 матча за национальную сборную Югославии, вместе с которой стал бронзовым призером чемпионата Европы 1975 года. После завершения игровой карьеры он перешел на административную работу. С 1992 по 2003 год Боричич возглавлял Федерацию волейбола Югославии. Затем руководил Федерацией волейбола Сербии и Черногории (2003-2006) и Федерацией волейбола Сербии (2006-2016).
В структуре FIVB Боричич вошел в состав административного совета в 2002 году. В 2006-м был избран в исполнительный комитет и назначен вице-президентом федерации. На европейском уровне с 2015 по 2024 год он руководил CEV, а до этого избирался вице-президентом и старшим вице-президентом организации.
 
Волейбол Спорт Югославия Черногория Сербия Европейская конфедерация волейбола (CEV) Международная федерация волейбола (FIVB)
 
