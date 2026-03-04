Умер экс-президент Европейской конфедерации волейбола Александар Боричич

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экс-президент Европейской конфедерации волейбола (CEV) серб Александар Боричич умер в 78-летнем возрасте после непродолжительной болезни, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).

"FIVB и волейбольная семья выражают самые глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Александара Боричича, а также сербскому и европейскому волейбольному сообществу. Его преданность делу и лидерские качества на протяжении всей жизни оставили неизгладимый след в спорте и будут передаваться из поколения в поколение в волейбольном мире", - говорится в заявлении.

В период с 1969 по 1978 год Боричич провел 103 матча за национальную сборную Югославии , вместе с которой стал бронзовым призером чемпионата Европы 1975 года. После завершения игровой карьеры он перешел на административную работу. С 1992 по 2003 год Боричич возглавлял Федерацию волейбола Югославии. Затем руководил Федерацией волейбола Сербии Черногории (2003-2006) и Федерацией волейбола Сербии (2006-2016).